Milli Eğitim Bakanlığı okulların akademik yönden desteklenmesi amacıyla 6 üniversite ile protokol İmzaladı

Milli Eğitim Bakanlığı, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okulların akademik yönden desteklenmesi amacıyla 6 üniversite ile “Eğitime Destek Prorokolü” imzaladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, protokol kapsamında Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi ve Uluslararası Final Üniversitesi ilgili dairelere bağlı okullarda, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine, eğitim hizmetlerinin niteliğinin arttırılmasına ve eğitim paydaşlarının sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine destek olacak.

Bu çerçevede, Bakanlıkta gerçekleştirilen törenlerde protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar, UFÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan ile Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Cengiz Uzun ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın imza koydu.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, üniversitelerin toplumsal sorumluluklarının bilinciyle hareket ettiğini ve her alanda gelişimin sağlanmasında daha aktif roller üstlendiğini belirterek, Eğitime Destek Protokolü’ne imza koyan tüm üniversitelere teşekkür etti.

İmza koyulan protokollerle orta eğitim kurumlarına önemli bir destek sağlanacağına dikkat çeken Çavuşoğlu, amaçlarının eğitim hizmetlerinin niteliğinin arttırılması, öğrencilerin akademik ve sosyal yönden gelişiminin sağlanması ve eğitim yöneticileri ile öğretmenlerin mesleki yönden gelişimlerine olanak sağlanması olduğunu dile getirdi.

Eğitimde yaptıkları açılımlara destek veren üniversitelerin de bu noktada çok önemli bir görev üstlendiğine işaret eden Çavuşoğlu, eğitimde daha iyi noktalara gelebilmeleri adına tüm paydaşlarla birlikte hareket etmeleri gerektiğine dikkat çekti ve protokolün hayırlı olmasını temenni etti.

-Hocanın

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ise açıklamasında DAÜ ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim alanında yürüttüğü iş birliklerinin devam ettiğini belirterek, imza koyulan protokolünde bunun bir yansıması olduğunu dile getirdi.

DAÜ olarak bu protokole imza atmaktan dolayı gurur ve mutluluk duyduklarını ifade eden Hocanın, bir devlet üniversitesi olarak eğitimin tüm alanlarında Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yapmaya devam edeceklerini söyledi.

-Yükselen

LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen de, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin bu tür projelerde var olmak için Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde olduğunu belirterek, bu anlamlı projede LAÜ olarak yer almaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti ve güzel projelerle ülkeye faydalı işler yapmaya devam edeceklerini belirtti.

-Şanlıdağ

YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da Yakın Doğu Üniversitesi olarak bu projede yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

YDÜ’nün gerek akademik gerekse Ar-Ge anlamında sahip olduğu deneyim ve tecrübeleri paylaşma bilinciyle hareket ettiğini belirten Şanlıdağ, bu bilinç ile Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliklerini devam ettireceklerini sözlerine ekledi.

-Nadiri

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri ise açıklamasında üniversitelerin eğitim, araştırma ve topluma hizmet olarak 3 temel misyonunun olduğunu hatırlattı ve imza koydukları protokol ile UKÜ olarak topluma hizmet misyonunu yerine getirdiklerini söyledi.

Üniversite ve Bakanlık iş birliğinin topluma hizmetin en önemli ayaklarından biri olduğuna da vurgu yapan Nadiri, UKÜ’nün sahip olduğu birikimi ortaöğretim kurumlarıyla paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

-Haydar

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar da projenin hayırlı ve verimli olmasını temenni ederken, GAÜ olarak Girne bölgesinde faaliyet gösteren ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin, sosyal ve akademik gelişimlerini sağlamak adına kendilerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerini dile getirdi.

-Yaratan

UFÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan ise açıklamasında üniversitelerin içinde bulunduğu topluma hizmet etmesi gerektiğine ve gerek bilgi gerekse sosyal ve kültürler bakımdan katkı koyması gerektiğine dikkat çekti.

Protokolün de bu çerçevede hazırlandığını belirten Yaratan, UFÜ olarak imza koydukları bu protokol ile her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduklarını dile getirerek, protokolün eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.