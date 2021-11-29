  • BIST 1.781,24
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.615
  • Euro 14.2455
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı dıştan bitirme sınavlarını duyurdu

» »
2021– 2022 Öğretim Yılı Kış Dönemi Dıştan Bitirme Sınavları aşağıda belirtilen okullarda 8 Aralık – 7 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı dıştan bitirme sınavlarını duyurdu
  1. – 2022 Öğretim Yılı Kış Dönemi Dıştan Bitirme Sınavları aşağıda belirtilen okullarda 8 Aralık – 7 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. (İlkokulların Dıştan Bitirme Sınavları ise 13 Aralık günü yapılacaktır.)

İlgililerin 29 Kasım 2021 – 3 Aralık 2021 (her iki tarih dahil) tarihleri arasında kayıt yaptırmak ve sınav programlarını öğrenmek üzere sınav merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.

DIŞTAN BİTİRME SINAV MERKEZLERİ

• İlkokul Dıştan Bitirme                   Atatürk İlkokulu – Lefkoşa

• Ortaokul Dıştan Bitirme                   Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu – Lefkoşa

• Lise Dıştan Bitirme                    Lefkoşa Türk Lisesi – Lefkoşa

• Endüstri Meslek Lisesi Dıştan Bitirme              Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi – Lefkoşa

• Meslek Lisesi Dıştan Bitirme     Atatürk Meslek Lisesi – Lefkoşa

• Ticaret Lisesi Dıştan Bitirme   Haydarpaşa Ticaret Lisesi – Lefkoşa

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI BASIN BÜROSU

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kuir Kıbrıs aktivistleri,  Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştü29 Kasım 2021 Pazartesi 10:42
  • 28 gün direnebildi, Emre Genç yaşam mücadelesini kaybetti29 Kasım 2021 Pazartesi 10:33
  • KKTC 1. Otomotiv Sempozyumu 2021 düzenleniyor29 Kasım 2021 Pazartesi 10:24
  • Kamu-Sen'den Aile İçi Şiddetin Çocuklara Yansıması konulu panel29 Kasım 2021 Pazartesi 10:16
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Devletten, Egemenlikten Vazgeçmeyiz29 Kasım 2021 Pazartesi 09:50
  • Sabahın ilk ışığında kaza29 Kasım 2021 Pazartesi 09:47
  • Gönyeli İlkokulu'nda eylem var29 Kasım 2021 Pazartesi 09:47
  • Tatlısu'da Elektrik Kesintisi!29 Kasım 2021 Pazartesi 09:39
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar29 Kasım 2021 Pazartesi 09:37
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?29 Kasım 2021 Pazartesi 09:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti