Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı dıştan bitirme sınavlarını duyurdu

- – 2022 Öğretim Yılı Kış Dönemi Dıştan Bitirme Sınavları aşağıda belirtilen okullarda 8 Aralık – 7 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. (İlkokulların Dıştan Bitirme Sınavları ise 13 Aralık günü yapılacaktır.)
İlgililerin 29 Kasım 2021 – 3 Aralık 2021 (her iki tarih dahil) tarihleri arasında kayıt yaptırmak ve sınav programlarını öğrenmek üzere sınav merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.
DIŞTAN BİTİRME SINAV MERKEZLERİ
• İlkokul Dıştan Bitirme Atatürk İlkokulu – Lefkoşa
• Ortaokul Dıştan Bitirme Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu – Lefkoşa
• Lise Dıştan Bitirme Lefkoşa Türk Lisesi – Lefkoşa
• Endüstri Meslek Lisesi Dıştan Bitirme Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi – Lefkoşa
• Meslek Lisesi Dıştan Bitirme Atatürk Meslek Lisesi – Lefkoşa
• Ticaret Lisesi Dıştan Bitirme Haydarpaşa Ticaret Lisesi – Lefkoşa
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI BASIN BÜROSU
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.