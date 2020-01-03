Milli Piyango, Milli Piyango’ya çıktı!

Milli Piyango İdaresi 2019 talihlisinin ortaya çıkmaması ve 2020 çekilişinde büyük ikramiye isabet eden bir çeyrek biletin satılmamasından dolayı devlete iki günde 90 milyon TL aktardı.

Milli Piyango İdaresi kamu yönetiminde son yılbaşı çekilişini 31 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirdi. 80 milyon TL'lik büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti.

Devlet ise iki günde Milli Piyango'dan bilet satışı ve satılmayan biletlere çıkan ikramiyeler harici 90 milyon TL kazandı. 2019 yılı çekilişinde ‘gerçek talihli' ortaya çıkmadı. Bilet mahkemelik oldu. Talihli ortaya çıkmayınca 31 Aralık akşamı 70 milyon TL’nin hazineye devredildiği açıklandı.

İKRAMİYELERDE VERGİ YOK

2020 yılı ikramiyesi ise İstanbul'da satılmayan bir çeyrek bilete isabet etti. Milli Piyango İdaresi'ne buradan da 20 milyon TL kaldı. Üstelik Milli Piyango'da herhangi bir vergi olmadığı için kamu bu ikramiyelerin devrinde vergi de ödemeyecek. İşletme hakkı özelleştirildiği için Milli Piyango'nun bir sonraki çekilişi Demirören-SİSAL ortaklığı tarafından gerçekleştirilecek.

YILBAŞI 2020 BÜYÜK İKRAMİYE DÖRDE BÖLÜNDÜ

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, “1358490” numaralı çeyrek bilete isabet etti.

BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLLERE ÇIKTI?

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı. Milli Piyango’nun, yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, İzmir, Gaziantep, Bursa, İstanbul’da satılan biletlere çıktı.

AZİANTEP VE BURSA TALİHLİSİ PARALARINI ALMAK İÇİN BAŞVURDU

Milli Piyango İdaresi İkramiye, Kontrol ve Çekilişler Daire Başkanı Ayşe Bulduk, Bursa talihlisinin bugün saat 09.17 itibarıyla, Gaziantep talihlisinin de 09.35 itibarıyla bizzat idareye başvurduğunu belirterek şunları söyledi:

“Yapılan kontrollerin ardından biletlerinin geçerli olduğu, ikramiye tahsiline herhangi bir manilerinin bulunmadığı anlaşılmış olup, çalışmakta olduğumuz kamu bankası aracılığıyla talihlilerin hesaplarına ikramiyeleri teslim edilmiştir.

Öte yandan, aralık ayı boyunca sürdürülen haksız, asılsız ve çirkin kara propaganda, buna alet olanların yüzünü karartmıştır. Sorunsuz, hatasız ve kusursuz bir yılbaşı çekilişi süreci yaşadık. Bu çekiliş neticesinde de Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine toplam 3 milyona yakın insanımıza 436 milyon 500 bin lira ikramiye dağıtımına başladık.”

‘SON İKRAMİYE SATILMAYAN BİLETE İSABET ETTİ’

Bulduk, İzmir talihlisinin de bir an evvel gelerek ikramiyesini teslim almasını beklediklerini dile getirerek, 2013 yılı yılbaşında olduğu gibi son çeyrek biletin İstanbul Fatih şubesinde satılmayan bir bilete isabet ettiğini söyledi.

Bulduk, idarenin çekiliş faaliyet ve hizmetlerinin 1 Haziran 2020’ye kadar devam edeceğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

“Bu tarihten itibaren özel sektör eliyle yine idaremiz denetim ve gözetiminde bu hizmet ve faaliyetler aynı güven ortamı içinde sürdürülecektir. Özellikle sosyal medya üzerinden idaremizi, dolayısıyla hükümet ve devletimizi yıpratmaya çalışan art niyetlilerin çabası bir kez daha boşa çıkmış, fayda vermemiştir. Bu vesileyle 9 Ocak’ta yapacağımız 4 milyon lira büyük ikramiyeli çekilişimizin talihli adaylarımıza şans getirmesini diliyor, saygılarımızı sunuyoruz.”

HAZİNE’YE DEVROLAN İKRAMİYE

70 milyon liralık alınmayan ikramiyenin de kamuya hizmet amacıyla Hazineye devrolduğunu hatırlatan Bulduk, “Bu paranın akıbetini merak edenler, 2020 yılı içinde yapımı gerçekleştirilecek okul, sağlık ocağı, kütüphane ve çocuk esirgeme yurdu gibi hizmetlere bakarak bunu rahatlıkla görebilirler.” dedi.