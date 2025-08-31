Milyonların kullandığı ağrı kesiciler antibiyotik direncini güçlendiriyor: Araştırma

Güney Avustralya Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, yaygın olarak kullanılan ağrı kesici ve ateş düşürücü ibuprofen ve paracetamol etken maddeli ilaçların antibiyotik direncine yol açabileceğini ortaya koydu.

Çalışmada, her iki ilacın tek başına bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesini teşvik ettiği, birlikte alındıklarında ise bu etkinin daha da arttığı görüldü.

Araştırmacılar, bu ilaçların yaygın kullanılan antibiyotiklerden ciprofloxacin ve bağırsak ile idrar yolu enfeksiyonlarından sorumlu Escherichia coli (E. coli) bakterisiyle etkileşimini inceledi. Sonunda ibuprofen ve paracetamolün bakterilerde genetik değişiklikleri hızlandırdığını ve dirençli hale gelmelerine katkı sağladığını açıkladı.

Çalışmanın lideri Dr. Rietie Venter, bulguların özellikle yaşlı bakım tesislerinde yaşayan ve birden fazla ilaç kullanan hassas gruplar için önemli mesajlar içerdiğini söyledi.

Araştırmada, ibuprofen ve paracetamolün ciprofloxacin ile birlikte kullanıldığında bakterilerde yalnızca ciprofloxacin’e değil, farklı sınıflardaki diğer antibiyotiklere karşı da direnç artışı sağladığı gözlendi.

Bunun nedeni, her iki ilacın bakterilerin savunma mekanizmalarını aktive ederek antibiyotikleri dışarı atmalarını sağlamasıydı.

Araştırma ayrıca yaşlı bakım tesislerinde yaygın kullanılan dokuz ilacı inceledi: ibuprofen, diklofenak, paracetamol, furosemid, metformin, atorvastatin, tramadol, temazepam ve psödoefedrin. Bulgular, antibiyotik direncinin yalnızca antibiyotiklerle ilgili olmadığını, yaygın kullanılan diğer ilaçların da bu sürece katkıda bulunabileceğini ortaya koyuyor.

Doç. Dr. Venter, “Bu çalışma, uzun süreli ilaç kullanan hastalarda ilaç etkileşimlerinin antibiyotiklerin etkinliğini nasıl etkileyebileceğini anlamamız için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini gösteriyor,” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü, antimikrobiyal direncin küresel bir halk sağlığı tehdidi olduğunu ve 2019'da bakteriyel direnç nedeniyle 1,27 milyon kişinin hayatını kaybettiğini bildiriyor.