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Minareliköy'de silah baskını... Zanlılar mahkemede...

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Minareliköy’de operasyon düzenleyen polis, silah, mermi ve şarjör ele geçirirken, tutuklanan M.Y.C ve E.Y'nin “kanunsuz ateşli silah ithali tasarruf ve taşıma, kanunsuz patlayıcı madde tasarruf ve taşıma suçlarından” dün mahkemeye çıkarıldı.
Minareliköy'de silah baskını... Zanlılar mahkemede...

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Ozan Kuşak, mahkemede olguları aktardı.

Kuşak, 16.04.2024 tarihinde saat 09:00 raddelerinde Minareliköy'de faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket'in otopark alanı içerisinde alınan bir ihbar üzerine polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında HR 905 plakalı Jeep araç içerisinde yolcu olarak bulunan M.Y.C'nin  belinde beyaz zarf içerisinde Türkiye'den izinsiz olarak ithal edip kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurup taşıdığı Hırvatistan yapımı XDM Elite marka 9 mm’lik tabanca, 6 adet 9 mm’lik canlı mermi ile bir adet 14'lük kısa bir adet 25’lik uzun şarjör tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlı M.Y.C'nin yanı sıra araç sürücüsü E.Y'nin de tutuklandığını belirtti.

Polis memuru Kuşak, zanlı Can’ın Girne’deki evinde yapılan aramada Çekoslovak yapımı 7.65 mm silah ile silaha ait şarjör ele geçirildiğini belirtti. Polis, zanlıların birer gönüllü ifade verdiğini, bu ifadelerin araştırılacağını açıkladı.

Polis, bulunan silahların balistik incelemeye gönderileceğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

 

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