Minikler Yüzerek Sağlıklı Büyüyor!

Minikler Yüzecek, Sağlıkla Büyüyecek!

Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu, düzenlediği yaz programları ile her yaştan çocuğa eğlenceli ve gelişim odaklı bir yüzme deneyimi sunuyor.

Kuzey Kıbrıs’ın tek olimpik kapalı yüzme havuzu olan Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu, çocukların yaz aylarını eğlenerek ve gelişerek geçirmelerini sağlayacak özel bir eğitim programı düzenliyor. “Minik Balıklar Yüzüyor!” sloganıyla başlatılan yüzme eğitimi programı, anaokulu ve etüt merkezlerindeki minikleri yaz boyunca yüzme sporu ile tanıştırırken, fiziksel ve sosyal gelişimlerine de katkı sağlamayı hedefliyor.

Yüzme sporu, çocuklarda kas ve duruş gelişimini desteklerken, akciğer ve kalp sağlığına da katkı sağlıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu da çocuklar için özel tasarlanan eğitimlerle çocukların sağlıklı gelişimini desteklemeyi hedefliyor. Uzman eğitmenler tarafından yürütülen yüzme derslerinde, çocuklar yaş gruplarına göre temel yüzme becerilerini öğrenirken; suya alışma, koordinasyon, dayanıklılık ve özgüven kazanma gibi çok yönlü gelişim olanağı bulacak.

Kayıt ve detaylı bilgi için [email protected] e-posta adresinden ya da 0546 992 03 33 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Güvenli ve konforlu bir spor deneyimi

“Minik Balıklar Yüzüyor!” programı, çocukların suyla barışmasını sağlarken; özgüveni yüksek, enerjik ve sağlıklı bireyler olarak gelişimlerine katkı sunuyor. Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu ise bu süreci sunduğu modern ve güvenli altyapı ile destekliyor.

Yenilenen modern altyapısıyla çocuklara güvenli ve konforlu bir ortam sunan Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu, sadece çocuklar için değil, her yaştan katılımcı için ideal bir ortam sunuyor. Bilimsel yaklaşımlarla hazırlanan eğitim içerikleri, çocukların yüzme sporuyla tanışmalarını kalıcı bir alışkanlığa dönüştürmeyi hedefliyor.

Avni Cankurt: “Uzman eğitmenlerimiz ile hazırladığımız bu program, çocukların yüzme sporuyla tanışmasını sağlarken, eğlenerek öğrenmelerini de amaçlıyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu Müdürü Avni Cankurt, düzenledikleri yaz programıyla ilgili yaptığı açıklamada, yüzmenin çocukların fiziksel gelişimi kadar özgüven kazanımı ve sosyalleşmeleri açısından da önemli bir spor olduğunu vurguladı. Cankurt, “Uzman eğitmenlerimiz ile hazırladığımız bu program, çocukların yüzme sporuyla tanışmasını sağlarken, eğlenerek öğrenmelerini de amaçlıyor. Miniklerimiz için olduğu kadar velilerimiz için de güvenli ve konforlu bir ortam sunuyoruz” dedi.

Ayrıca bireysel katılımlar için de kayıt aldıklarını belirten Cankurt, “Sadece okul ve kurumlara değil, bireysel olarak çocuklarını yüzme eğitimine başlatmak isteyen velilerimize de kapılarımız açık. Her yaştan birey için uygun yüzme gruplarımız mevcut. Anaokulları, etüt merkezleri ve yüzme kulüpleriyle de iş birliklerine açığız” diyerek, Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu’nun her yaştan katılımcıya hizmet sunduğunu ifade etti.