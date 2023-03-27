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Miniklerin Kitap ve Tiyatro Sevinci

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Çocuk gelişimini ve tiyatroyu önemseyen Limasol Türk Kooperatif Bankası, Atatürk Meslek Lisesi Uygulama Anaokulu’nu ziyaret etti...
Miniklerin Kitap ve Tiyatro Sevinci

Limasol Türk Kooperatif Bankası çocuklara hem tiyatro sevgisini aşılamak hem de  eğitimlerine katkı koymak amacı ile başlattığı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Çocukların yaratıcılık  ve iletişim becerilerini geliştirmek amacı ile destek sağlayan Limasol Bankası 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle Sesli Kitap Projesi’ni daha fazla çocuğa ulaştırmak ve tiyatro bilincini çocuklara aşılamak amacı ile 102 öğrenci nüfuslu Atatürk Meslek Lisesi Uygulama Anaokulu’na bir ziyaret gerçekleştirdi.

OKUL MÜDÜRÜ ZİYARETTEN DOLAYI MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ

Hem tiyatronun önemi hem de  erişimi kolay ve tamamen ücretsiz olan Sesli Kitap Projeleri ile ilgili detaylar Limasol Bankası ekibi tarafından okul müdürü Aktan Erdoğa, müdür muavini Ogün Genç Kaçmaz, Anaokul Sorumlusu Emine Alışkan ve okul öğretmenlerine aktarılarak  bilgilendirme yapıldı.

Okul müdürü Aktan Erdoğa yapılan ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek tüm ekibe teşekkür etti.

ataturk-meslek-lisesi-uygulama-anaokulu-33.jpgZiyarette Limasol Türk Kooperatif Bankası Kurumsal İletişim Müdürü İpek G. Halim Taşkapılı, Tiyatro Sanatçısı Hatice Teczan ile Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nden Ceylan Çınarlılı yer aldı.

TEZCAN: “OYUN HEM ANLAMAK HEM DE HİSSETMEK İÇİN ÖNEMLİDİR”

Hatice Tezcan yapılan ziyaretten mutlu olduğunu belirtti ve oyun kavramının öneminin altını çizerek şunları kaydetti.

“Oyun kavramı insan hayatındaki gücü çok önemlidir. Hangi yaş grubu olursa olsun coşku ve enerji ile çevremizi, dünyamızı, evreni algılamaya çalışırken tiyatro sanatı vazgeçilmezdir. Bizler tiyatro sanatı aracılığı ile duyarlı ve özgüvenli yaratıcı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Çünkü oyun anlamaya ve hissetmeye yarayan birlikteliği güçlendiren yanıyla hep hayatımızın içinde. Başa çıkmak, öğrenmek ve yaratmak için oyunun gücü önemli. Neden mi çünkü bunlar için oyuna ihtiyaç duyuyoruz”

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