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Miss Kuzey Kıbrıs ile Bay Kuzey Kıbrıs belirlendi

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Miss Kuzey Kıbrıs ile Bay Kuzey Kıbrıs belirlendi
Miss Kuzey Kıbrıs ile Bay Kuzey Kıbrıs belirlendi

Miss Kuzey Kıbrıs ile Bay Kuzey Kıbrıs, The Arkın İskele Otel'de dün akşam düzenlenen gecede belirlendi.

14 kız ile 13 erkek yarışmacının finale kaldığı 36. Miss Kuzey Kıbrıs ile 25. Bay Kuzey Kıbrıs yarışması, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 60’ıncı yıl etkinlikleri kapsamında canlı yayınla ekranlara taşındı.

Günkut Prodüksiyonu organizesi ile gerçekleştirilen yarışmada davetiyelerin tüm geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlandı.

Dereceye giren finalistler:

 

MİSS KUZEY KIBRIS 2023

1. Miss Kuzey Kıbrıs 2023 Fatma Mani

2. Güzel Naz Serap Işıksel

3. Güzel Nisa Doğan

4. Miss Turizm Arkın Esma Melis Yazıcıoğlu

5. Miss Dostluk Yağmur Özten

BAY KUZEY KIBRIS 2023

1-Bay Kuzey Kıbrıs 2023 Kubilay İmren

2. Suat Kazma

3. Muzaer Temel

4. Bay Turizm Arkın Adnan Aksoy

5. Bay Dostluk Burhan Aktaş

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