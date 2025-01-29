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Mona Lisa taşınıyor

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Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi için alınan yenileme tedbirleri kapsamında kültür kurumuna yeni bir giriş yapılacağı bildirildi.
Mona Lisa taşınıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Louvre Müzesi'nde sergilenen İtalyan ressam Leonardo da Vinci'nin eseri Mona Lisa'nın önünde yaptığı konuşmada, "Louvre'un yeni Rönesansı" başlığı altında müzede yapılacak kapsamlı yenileme planına ilişkin detayları açıkladı.

 

Bu müzenin Fransa tarihinde önemli bir yeri olduğunu söyleyen Macron, müzenin doğu cephesinde yeni bir giriş yapılacağını bildirdi.

 

Macron, bu giriş için uluslararası mimarlık yarışması yapılacağını belirterek, projenin müzenin kaynaklarıyla finanse edileceğini ve en geç 2031'de tamamlanacağını dile getirdi.

 

Mona Lisa tablosunun müzenin diğer kısımlarından bağımsız özel bir alana taşınacağını ifade eden Macron, buraya girmek için başka bir bilet gerekeceğini kaydetti.

 

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati'den, Avrupa Birliği dışından müzeye gelen ziyaretçiler için daha yüksek bir giriş fiyatı getirmesini isteyen Macron, yeni bilet fiyatlarının 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerliği olacağını söyledi.

 

Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars, 13 Ocak'ta Dati'ye gönderdiği yazıda, müzenin farklı alanlarında hasarların çoğaldığını ve teknik ekipmanların kullanım ömrünü doldurduğunu belirtmişti.

 

Louvre Müzesi, 2024 yılında 8,7 milyon ziyaretçi ağırlamıştı.

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