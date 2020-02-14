Moneyval’dan Güney Kıbrıs’a Kumarhane Uyarısı

:Avrupa Konseyi bünyesinde terörizmin finansmanı ve kara para aklamayla mücadele alanına faaliyet gösteren Moneyval’ın, Güney Kıbrıs’a kumarhaneler konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.
Fileleftheros gazetesinin haberine göre Moneyval, kumarhanelerin kara para aklanması riskini artırdığını belirterek,
Güney Kıbrıs’a kara para aklama riskini etkin şekilde göğüsleyene kadar yeni kumarhane açma izni vermemesi çağrısında bulundu.
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