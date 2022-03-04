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MotoGP’de perde yarın Katar’da açılıyor

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MotoGP’de perde yarın Katar’da açılıyor
MotoGP’de perde yarın Katar’da açılıyor

Yarış, Katar’ın Losail şehriyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometre uzunluğundaki pistte 18.00’de başlayacak.

Organizasyon, takviminde bir değişiklik yaşanmazsa 6 Kasım’da İspanya’nın Ricardo Tormo Pisti’ndeki yarışla sona erecek.

Bu sene MotoGP takvimine yeni giren ülkeler Endonezya ve Finlandiya.

MotoGP’de geçen yıl Yamaha’nın 22 yaşındaki Fransız pilotu Fabio Quartararo şampiyonluk ipini göğüslemişti.

Organizasyonda Türk pilot yok.

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