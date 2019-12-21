Mucize Doktor dizisinin Ali Vefa'sı Taner Ölmez: Elim kazayla kesilse düşüp bayılıyorum

Mucize Doktor dizisinde bir doktoru canlandıran Taner Ölmez, “Elim kazayla kesilse düşüp bayılıyorum. İşin gerçeği benim doktor olmam imkansızdır. Ekranda kan diye gördükleriniz bazen şurup, bazen vişne suyu oluyor” dedi.

Sözcü'den Yüksel Şengül'ün sorularını yanıtlayan Ölmez, takıntılarının olup olmadığı sorulunca "Hangimizin yok ki. Benim de Ali Vefa gibi takıntılarım var. Mesela, yükseklik korkum var, mesela kan korkum var. Kan görmeye dayanamıyorum. Elim kazayla kesilse düşüp bayılıyorum. İşin gerçeği benim doktor olmam imkansızdır" şeklinde cevap verdi.

Teklif geldiği zaman teklife sevindiğini belirten 33 yaşındaki oyunu, "Aldığım sorumluluğun farkındaydım ama Ali Vefa'yı çok sevdim ve teklife sevindim. Tiyatrocuyum, tiyatro er meydanı olduğu için roller ne kadar zor olursa, o kadar mutlu olur oyuncular" şeklinde konuştu.