Muhtarlık Açıkladı:Pozitif vaka var evden çıkmayın!

Dün yapılan testlerde Serhatköy'de bir kişi covid19 pozitif vaka çıktı.
Muhtarlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
BİLGİLENDİRME: Son günlerde artan Covid vakalarından köyümüzde nasibini almıştır. Köyümüzde'de pozitif vaka ve temaslılar tesbit edilmiştir. Biz Muhtarlık olarak üzerimize düşeni yapıp gerekli yerlere bilgi verilmiştir. Yapmamız gereken panik yapmadan maske mesafe hijyen kurallarna uyup gerekmedikçe evimizden çıkmamak.
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