Murat Kanatlı DETAY TV’nin konuğu oldu

Detay TV'de yayımlanan Seçim Özel programının Cuma günkü 2. Konuğu YKP Genel Sekereteri ve TDP LTB Meclis üyesi adayı Murat Kanatlı oldu. Program sunucusu Ali Kişmir’in sorularını yanıtlayan Kanatlı neden aday olduğunu anlattı

Ali Kişmir’in programın açılışını yapmasının ardından, sözlerine neden TDP’den Belediye Meclisi Üyesi adayı olduğunu açıklayarak başlayan Kanatlı, daha sonra hem Ali Kişmir’in, hem de Detay TV izleyenlerinin sorularını cevapladı.

SATIR BAŞLARI:

“Belediyeler reformu denen şeyin bizim için hayırlı olmayacağını hep birlikte göreceğiz.”

“Bütçe denetimi iyi bir motivasyon sağlıyor.”

“Gönyeli dahil herkes bütçemiz güzel diyor...gösterin da görelim.”

“Belediyeler yasası bütçenin belediye meclisine gelmesini emrediyor.”

“Belediyelerin birleştirimesinden bahsediliyor, nasıl birleştirecen hangi kritere göre?”

“Sanki da gahvehanede konuşuluyormuş gibi konuşuluyor mecliste.”

“Eti kapandı raporu daha yeni konuşuluyor mecliste. KKTC Meclisi’nden çok birşey beklenmez heralde”

“Ben anketlere karşı ihtiyatlıyım. Anketler sıkıntılı.”

“Hükümetin vatandaşlıkların iptali konusunda verdiği söz bu değildi. Dağ fare doğurdu. Her konuda birşey yapıyormuş havası ama pratikte birşey yapılmıyor.”

“Belediyeler yasası 95’te geçti en az 10 tüzük var geçmesi gereken ama henüz geçmedi.”

“2 başlık var kim ne derse desin tekrar açılacak. Dağıtılan mallar ve vatandaşıklar.”

“Bertan Zaroğlu UBP’ye iyi oy getirdi, öğrencilikten direk vatandaşlığa geçti.”

“Cemal Hoca iyi niyetle birşey yapacağını iddia ediyor ama öğretmen kadrosu yok.”

“Koordinasyon ofisini reddettik ama aslında çalışıyor.”

“Anlaşılan meclis hala daha LTB ile ilgili sayıştay raporunu görüşmedi.”

“Lefkoşa’da yakalanan bir istikrar var.”

Kısa sürede bir çok kişi tarafından izlenen ve paylaşılan Detay TV Seçim Özel’in 21. Bölümü’ne, www.facebook.com/pg/detaygazetesi/videos/ (Gündem Yerel Seçimler) adresinden ulaşıp, yaklaşık 1 saat süren programı izleyebilirsiniz.