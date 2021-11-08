"Müslüm" ve "Naim"'in yapımcısı: "Neşet Ertaş" için bir engel kalmadı

Neşet Ertaş’ın hayatını konu alan bir filmin tanıtımı yapılmış, ancak Neşet Ertaş’ın çocukları bu yapıma bir davayla karşı çıkmıştı. O dava yakın zamanda sonuçlandı. Mahkeme, filmin çekilmesinin bir sorun teşkil etmediği yönünde karar kıldı.

Türkiye’nin en önemli halk müziği sanatçılarından olan Neşet Ertaş, 2012 yılında aramızdan ayrılmıştı. Müzik tarihine ve dinleyenlerin aklına yazılan birçok sanatçı gibi onun da biyografik bir filminin çekilmesi söz konusuydu. Ancak bunun önünde hukuksal bazı engeller vardı. Ta ki bugüne kadar.

Yapımcı Mustafa Uslu, yönetmen Arif Sorak’la birlikte Neşet Ertaş’ın hayatını anlatan bir biyografi filminin çekimi için daha önceden kolları sıvamıştı. Ancak Neşet Ertaş’ın çocukları bu işe karşı çıkıp yapıma dava açmışlardı. O dava yakın zamanda sonuçlandı ve sonuç, filmin çekilmesinde bir sorun olmadığı yönünde oldu.

Çekimler ocak ayında başlayacak

Erol Parlak tarafından kaleme alınıp Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2019 yılında yayınlanan ‘Garip Bülbül Neşet Ertaş: Hayatı, Sanatı ve Eserleri’ adlı kitap, Neşet Ertaş’ın hayatını ayrıntılı bir şekilde anlatmaktaydı. Yapımcı Mustafa Uslu ise yönetmen ve oyuncuların katılımıyla konusu bu kitaptan uyarlanan 'Garip Bülbül Neşet Ertaş' adlı sinema filminin tanıtımını, geçtiğimiz ağustos ayında yapmıştı.