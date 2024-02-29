Musmer Unıleague’de YDÜ Seriyi Bozmadı..!

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçın genelinde rakibine karşı üstün bir oyun ortaya koyan Yakın Doğu Üniversitesi, aldığı bu galibiyetle 4’te 4 yapmayı başardı. Yakın Doğu Üniversitesi’nde Hasan Sakallı 14 sayı ile takımının en skorer ismi oldu.

İLK DEVRE TAMAMLANIYOR

Musmer UniLeague’de ilk devre 1-2 Mart tarihlerinde oynanacak maçlarla tamamlanacak. 1 Mart Cuma günü Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ile Rauf Denktaş Üniversitesi karşı karşıya gelecek. 2 Mart Cumartesi günü ise Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Avrupa Liderlik Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi kozlarını paylaşacak.

MUSMER UNILEAGUE PUAN DURUMU

TAKIM O G M AS YS Av. P

1.Yakın Doğu Üniversitesi 4 4 0 289 235 54 8

2.Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 4 3 1 290 233 57 7

3.Doğu Akdeniz Üniversitesi 4 2 2 278 271 7 6

4.Rauf Denktaş Üniversitesi 3 1 2 165 177 -12 4

5.Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 3 1 2 181 210 -29 4

6.Avrupa Liderlik Üniversitesi 4 0 4 212 289 -77 4

SAYI KRALLIĞI

Oyuncu Takımı Sayı

1-Temur Rustamova BAÜ 81

2-Halil Çetinyay DAÜ 79

3-Isiaka Saliu ALU 67

4-Aykut Fidansoy YDÜ 65

5-Sari Aljoulani DAÜ 65

6-Salomon Essam DAÜ 53

7-Chijindu Omah BAÜ 52

8-George Amaranye ALU 52

9-Bora Altun YDÜ 52

10-Marcel Ngoyi UKÜ 51