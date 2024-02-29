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Musmer Unıleague’de YDÜ Seriyi Bozmadı..!

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Musmer UniLeague’de 4. haftanın kapanış maçında lider Yakın Doğu Üniversitesi deplasmanda Rauf Denktaş Üniversitesi’ni 75-53’lük skorla yenerek, namağlup yoluna devam etti.
Musmer Unıleague’de YDÜ Seriyi Bozmadı..!

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçın genelinde rakibine karşı üstün bir oyun ortaya koyan Yakın Doğu Üniversitesi, aldığı bu galibiyetle 4’te 4 yapmayı başardı. Yakın Doğu Üniversitesi’nde Hasan Sakallı 14 sayı ile takımının en skorer ismi oldu.

 

İLK DEVRE TAMAMLANIYOR

Musmer UniLeague’de ilk devre 1-2 Mart tarihlerinde oynanacak maçlarla tamamlanacak. 1 Mart Cuma günü Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ile Rauf Denktaş Üniversitesi karşı karşıya gelecek. 2 Mart Cumartesi günü ise Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Avrupa Liderlik Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi kozlarını paylaşacak.

MUSMER UNILEAGUE PUAN DURUMU

TAKIM  O G M AS YS Av. P

1.Yakın Doğu Üniversitesi 4 4 0 289 235 54 8

2.Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 4 3 1 290 233 57 7

3.Doğu Akdeniz Üniversitesi 4 2 2 278 271 7 6

4.Rauf Denktaş Üniversitesi 3 1 2 165 177 -12 4

5.Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 3 1 2 181 210 -29 4

6.Avrupa Liderlik Üniversitesi 4 0 4 212 289 -77 4

 

SAYI KRALLIĞI

Oyuncu Takımı Sayı

1-Temur Rustamova BAÜ 81

2-Halil Çetinyay DAÜ 79

 

3-Isiaka Saliu ALU 67

4-Aykut Fidansoy YDÜ 65

5-Sari Aljoulani DAÜ 65

6-Salomon Essam DAÜ 53

7-Chijindu Omah BAÜ 52

8-George Amaranye ALU 52

9-Bora Altun YDÜ 52

10-Marcel Ngoyi UKÜ 51

 

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