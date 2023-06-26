Mutfak'ta yangın çıktı!

25.06.2023 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Edremit’te bulunan bir ikametgahın mutfak odası içerisinde, muhtemelen çalışır durumdaki ekmek kızartma makinesinin kablosunun kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın ev sakini tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu ekmek kızartma makinesi, elektrikli meyve-sebze sıkacağı, perde, led lamba ve mutfak camı çerçevesi tamamen, mutfak tezgahı ise kısmen yanarak zarar görürken, çıkan dumandan dolayı ise evin duvarları islenmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.