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Naimoğulları: Saat 13.00’da sendikalarla toplantı yapacağız

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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, eyleminde beşinci gününde Başbakanlık önünde bir açıklama yaptı.
Naimoğulları: Saat 13.00’da sendikalarla toplantı yapacağız

Birlik Başkanı Naimoğulları, “Çözüm üreteceklerine koltuklarının derdine düştüler. Sayın Kelle koltukta otursun diye üreticiyi yok saydı. Sayın Üstel, hükümet bozulmasın diye diklenmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Birçok kişinin de kendisini dava etmeye başladığını belirten Naimoğulları, “Siz günlerdir saldıracaksınız, hakaret edeceksiniz biz sessiz mi kalacağız? Öyle bir dünya yok… İstedikleri kadar dava açsınlar bizim arkamızda üretici var, Kıbrıs Türk halkı var” dedi.

“Biz ne söylediysek arkasındayız, korkumuz yok” diyen Naimoğulları, hükümetin inatlaşmaya devam etmesini eleştirdi.

Naimoğulları, bugün saat 13.00’da Pazartesi günü yapılması planlanan genel grev için görüşeceklerini de açıklayarak, “Bu artık hayvancının eyleminden çıkmıştır, bu artık Kıbrıs Türk halkının eylemi olmuştur. Bu kavgaya kanımızın son damlasına kadar devam edeceğiz” diye konuştu.

Naimoğulları, Kıbrıs Türk halkına çağrı yaparak, “Herkes Pazartesi günü Lefkoşa’ya gelsin…” dedi.

 

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