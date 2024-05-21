Naimoğulları: Tutuklular serbest kalmazsa duvarları yıkacağız!

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Başbakanlık kapısının kırılmasının ardından bir basın açıklaması yaptı.

Naimoğulları, şunları kaydetti:

“Bugün 21 Mayıs Dünya Süt Haftası… Sayın Tarım Bakanı ve Sayın Ünal Üstel, hayvancının sütüyle kutlama yapıyorlar. Alsancak’ta hayvancının sütüyle çocukları kandırıyorlar. Önce siz sütü üretenlere bakacaksınız! Bu insanlar eylem yaparken, sorunları dinleyeceğinize; ilkokullardaki çocuklara süt verip kandırıyorlar. Bunlar üreticinin düşmanıdır. Sayın Kelle, dün Meclis’ten üreticiye verdikleri destekleri sıralamış. Biz destek istemiyoruz! Sütün maliyeti, canlı hayvanın maliyeti neyse alınız, destek istemiyoruz”

Naimoğulları, “Tutuklu arkadaşlarımız var. Serbest bırakılmazsa bütün duvarları yıkacağız. Bizim polisle bir derdimiz yoktur” açıklamasını yaptı.

Naimoğulları, konuşmasının devamında tüm halkı Başbakanlık önüne çağırdı, “Demokrasi katlediliyor! Bu eylem, Kıbrıs halkının bir mücadelesidir. Bu olaylar daha da büyüyecek, her gün her saat eylem yapmaya devam edeceğiz!” dedi.