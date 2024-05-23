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"Narenciyede tarihi başarısızlık, tarihi yandaşlık, tarihi yalan"

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin narenciyede kendi yandaşlarına öncelik tanıdığını belirterek, narenciye üreticilerinin bir kez daha mağdur edildiğini söyledi.
"Narenciyede tarihi başarısızlık, tarihi yandaşlık, tarihi yalan"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin narenciyede kendi yandaşlarına öncelik tanıdığını belirterek, narenciye üreticilerinin bir kez daha mağdur edildiğini söyledi.

Gulamkadir yaptığı yazılı açıklamada, toplumun kandırıldığını ifade ederek, “UBP-DP-YDP Hükümeti’nin kitabında yine eşitlik, standart, diyolog, kriter ve adalet yoktur” dedi, hükümete bir takım soru yöneltti.

Çağlar Gulamkadir, CTP Güzelyurt İlçesi olarak narenciye üreticisinin hakkını savunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Açıklama şöyle:

“Üreticiyi ve halkını umursamayan, irade ve adalet yoksunu hükümet yandaş politikaları ile yine iş başındadır. 
Narenciyede bahçelerinde kesim yapılan üreticilerin ödeneceği açıklandıktan sonra görülmüştür ki öncelik “yandaşlara” verilmiş, alın teriyle üreten ve sırasını bekleyen, ürünü dalında kalan üreticiler mağdur edilmiştir.
Ünal Üstel başbakanlığındaki UBP-DP-YDP Hükümeti’nin kitabında yine eşitlik, standart, diyolog, kriter ve adalet yoktur.

Soruyoruz?
Bahçelerinde kesim yapılanlar arasında bakan, bürokrat, yönetim kuru üyelerinin ve yakınlarının önceliği nedir?

Üreticiler arasında ayırım yapma yetkisini sizlere kim veriyor?
Yurdumuzu, insanımızı, üreticimizi daha ne kadar bölecek, üretimi daha ne kadar kaosa sürükleyeceksiniz?
Yeter!
Oluşturduğunuz sıra listelerini ve kesim yapılan üretici isimlerini derhal açıklayanız!

TOPLUMUDA KANDIRIYORLAR
Bir yandan şaibeyle, hileyle, yandaşlıkla iş yapıyor, diğer yandan “üretici ödenmiştir” yalanı ile halkı kandırıyorlar.
Hayvancılar da çiftçiler de sokaktadır.
Narenciyede tarihin en büyük kaosu yaşanmıştır.
Hatırlatmak isteriz ki “bugün git, yarın gel” dediğiniz üreticiler sizin dilenciniz değildir.
Geçtiğimiz salı günü valencia harici kesimi yapılan tüm ürünlerin  ödeneceği açıklansa da bu söz tutulmamıştır.
CYPFRUVEX yönetimi, Tarım Bakanlığı ve kendini “HÜKÜMET” olarak takdim eden yapı tüm sektörleri olduğu gibi üretimi de batırma noktasına gelmiştir.
Ürünü dalında kalan üreticileri dikkate almıyorlar!
Kesim sıralarında haksızlık ve yandaşlık yapıyorlar!
Ürün sineklendi ve kurtlandı, halen tespit ve kesim yapacaklarını söylüyorlar!
Böyle gitmeyecek.
Bu yapı değişecek.
Yeni ihracat kapıları olmazsa olmazımızdır, Yeşil Hat ve diğer alternatiflerin ne kadar önemli olduğu bir kez daha gündeme gelmiştir.
Cumhuriyetçi Türk Partisi Güzelyurt İlçesi olarak üreticinin yanında olmaya, geleceği planlamaya, hep birlikte yöneterek, üretimi geliştirmeye kararlıyız.
Üreticimizi üretimden koparamayacaklar!”

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