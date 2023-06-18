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NASA’dan ilginç araştırma: Evin havasını temizleyen bitkiler

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NASA'dan bilim insanları, evlerdeki toksinlerin bitkilerle nasıl atılabileceğini ortaya çıkardılar. Araştırmacılar, bitkileri kullanarak evlerdeki havayı temizlemeye yardımcı oldular.
NASA’dan ilginç araştırma: Evin havasını temizleyen bitkiler

Sadece görünüşleri ve dekoratif duruşları için bitki alıyorsanız NASA’nın araştırması yeni bir bakış açısı sunabilir. NASA’dan bilim insanları bitkilerin, evdeki toksinleri temizleyebileceğini belirtiyor.

Aslında araştırma, astronotların daha temiz bir hava soluyabilmeleri için başladı ve iç mekan yeşilliklerinin kirlilik emme gücü üzerinde denemelerle devam etti.

Uzmanlar; evlerde yaygın olarak kullanılan deterjan, mobilya cilası, oda spreyi ve kokulu mumlar tarafından üretilen bir dizi kimyasalın etkilerini ortadan kaldırabilecek bitkiler olduğunu keşfettiler.

Araştırmacılar, bitkileri evdeki toksinlerin atılmasına yardımcı olma yeteneklerine göre sınıflandıran bir sistem oluşturdular.

Araştırma üzerinde çalışan Oxford Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Arboretum’da müdür yardımcısı ve bilim başkanı Dr. Chris Thorogood, şunları söyledi: “Bitkiler, iç mekan kirleticileri için doğal akıllı filtrelerdir. Fitoremediasyon denen şeyi yaparlar, yani havadaki kirliliği ve uçucu organik bileşikleri giderebilirler. Doğa yüz milyonlarca yıldır evrim tarafından denendi ve test edildi, öyleyse doğal bir hava temizleyici için daha iyi bir çözüm olabilir mi?”

McCann Health London’ın kreatif direktörü Guy Swimer ise şunları söyledi: “NASA’nın araştırmasını yeniden gözden geçirmek ve her bitkinin kirlilikle mücadele özelliklerini belirlemek için dünyanın dört bir yanından önde gelen botanikçilerle birlikte çalışmak ayrıntılı bir süreçti.”

Araştırmacılar, artık insanların bitkileri sadece görünüşlerine göre değil sağladıkları yarara göre de alabileceklerini dikkat çektiler.

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