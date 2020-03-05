Nazım Beratlı’nın “Kıbrıslı Türk Siyasi Tarihi” Kitabı Tanıtılıyor

Nazım Beratlı’nın yazdığı Khora Yayınları’ndan çıkan “Kıbrıslı Türk Siyasi Tarihi” isimli kitap 6 Mart Cuma günü saat 16.00’da Lefkoşa Khora Kitap Cafe’de tanıtılacak. 1878-1993 yılları arasına ilişkin detaylı incelemelerde bulunan eser “Başlangıçtan KKTC’ye” alt başlığıyla okura sunuluyor. Khora - Kalkedon Yayınları işbirliğiyle Türkiye’de de raflardaki yerini alan 400 sayfalık kitap yakın tarihimize ilişkin önemli bilgi ve belgeler içermekte.
6 Mart Cuma günü saat 16.00’da Lefkoşa Khora Kitap Cafe’de gerçekleşecek tanıtım ve imza etkinliğine, yakın tarihimize ilgi duyan, kitabı edinmek ve yazarla söyleşiye katılmak isteyen tüm okurlar davetlidir.
Eser Adı: Kıbrıslı Türk Siyasi Tarihi
Alt Başlık: 1878-1983 Başlangıçtan KKTC’ye
Yazar: Nazım Beratlı
Sayfa Sayısı: 400
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