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Nazım Beratlı’nın “Kıbrıslı Türk Siyasi Tarihi” Kitabı Tanıtılıyor

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Nazım Beratlı’nın “Kıbrıslı Türk Siyasi Tarihi” Kitabı Tanıtılıyor
Nazım Beratlı’nın “Kıbrıslı Türk Siyasi Tarihi” Kitabı Tanıtılıyor

Nazım Beratlı’nın yazdığı Khora Yayınları’ndan çıkan “Kıbrıslı Türk Siyasi Tarihi” isimli kitap 6 Mart Cuma günü saat 16.00’da Lefkoşa Khora Kitap Cafe’de tanıtılacak. 1878-1993 yılları arasına ilişkin detaylı incelemelerde bulunan eser “Başlangıçtan KKTC’ye”  alt başlığıyla okura sunuluyor. Khora - Kalkedon Yayınları işbirliğiyle Türkiye’de de raflardaki yerini alan 400 sayfalık kitap yakın tarihimize ilişkin önemli bilgi ve belgeler içermekte.

6 Mart Cuma günü saat 16.00’da Lefkoşa Khora Kitap Cafe’de gerçekleşecek tanıtım ve imza etkinliğine, yakın tarihimize ilgi duyan, kitabı edinmek ve yazarla söyleşiye katılmak isteyen tüm okurlar davetlidir.

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Eser Adı: Kıbrıslı Türk Siyasi Tarihi
Alt Başlık: 1878-1983 Başlangıçtan KKTC’ye
Yazar: Nazım Beratlı
Sayfa Sayısı: 400

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