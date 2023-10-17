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Nazım Çavuşoğlu: DAÜ’de istismar edilen noktalar belirlenmeli

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmasında, kişilik emekli yükünün de DAÜ’nün üzerinden kalkmasıyla ilgili verdikleri sözler olduğunu belirterek, “DAÜ’de istismar edilen noktalar belirlenmeli” dedi.
Nazım Çavuşoğlu: DAÜ’de istismar edilen noktalar belirlenmeli

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’da Meclis kürsüsünden DAÜ’nün Meclis’in de toplumun da “gözbebeği” olduğunu kaydettiği bir konuşma gerçekleştirdi.

Öte yandan bunun DAÜ’deki kronikleşmiş sorunların göz ardı edilmesine asla neden olamayacağını ifade eden Çavuşoğlu eğitim kalitesini bozmadan bir çıkış bulmak gerektiğini belirtti.

Sorunları yıllardır ifade ettiğini anlatan Çavuşoğlu DAÜ’nün performans yönetmelikleri, maaş yapısı, amortismanla ilgili fonlar, gelir artırıcı önlemler gibi adımların atılması gerektiğinin defalarca konuşulduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, kalite isteniyorsa gelirin sadece öğrenci harçlarına bağlanamayacağının doğru olduğunu ancak diğer yatırımlar ve diğer gelir alanlarında durumun ne olduğunun incelenmesi gerektiğini de belirtti.

“İSTİSMAR EDİLEN NOKTALAR BELİRLENMELİ”

Şu anda devletin katkı yapması, 40 kişilik emekli yükünün de DAÜ’nün üzerinden kalkmasıyla ilgili verdikleri sözler olduğunu belirten Çavuşoğlu istismar edilen noktaların da belirlenmesi gerektiğini anlattı.

“DAÜ AR-GE ÇALIŞMALARINA PAY AYIRMALI”

DAÜ’nün sadece lisans, yüksek lisans doktora eğitimi yanında AR-GE çalışmalarına da pay ayırması gerektiğini söyledi.

Ancak gelirin önemli kısmı maaşlara giderken "AR-GE’ye nasıl bütçe ayrılacak" diye soran Çavuşoğlu, DAÜ’nün devlete hizmet satmak gibi faaliyetlerle ek gelir elde etmesi için yeni iş kolları yaratılması için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

“DAÜ BÜTÇESİ AÇIK VERİRSE KKTC BUNU KAPATIR GİBİ BİR DÜŞÜNCE OLMAMALI”

Önerilerinin zaten maaş düşürmek olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, DAÜ bütçesi açık verirse KKTC Devleti bunu kapatır gibi bir düşüncenin olmaması gerektiğini ifade etti.

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