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NBA'de Nets, 76ers deplasmanında kazandı

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NBA'de Nets, 76ers deplasmanında kazandı
NBA'de Nets, 76ers deplasmanında kazandı

NBA'e 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı 8'incisi Nets'te Kevin Durant 25 sayı, 14 ribaunt, 7 asistlik performansıyla 76ers deplasmanında elde edilen sezonun 34. galibiyetinde öne çıktı. Seth Curry 24, Kyrie Irving 22, James Johnson 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Doğu Konferansı'nda üçüncü sırada bulunan (40 galibiyet, 25 mağlubiyet) 76ers'ta Joel Embiid 27 sayı, 12 ribaunt, Tobias Harris 16 sayı, James Harden ise 11 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle oynadı. Furkan Korkmaz ise yaklaşık 14 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 8 sayı, 4 ribauntla tamamladı.

Harden, 2 bin 563 üç sayı isabetine ulaşarak NBA normal sezon tarihinde Reggie Miller'ı (2 bin 560) geride bıraktı ve üçüncü sıraya yerleşti. Listede Stephen Curry (3 bin 107) birinci, Ray Allen (2 bin 973) ikinci sırada bulunuyor.

Warriors, Nuggets'a karşı kazandı

Golden State Warriors, Denver Nuggets'a konuk olduğu maçı 113-102 kazandı.

Batı Konferansı üçüncüsü (45 galibiyet, 22 mağlubiyet) Warriors'ta Stephen Curry 34 sayı, 9 ribaunt, Jordan Poole 21 sayı, 7 asist, Klay Thompson ve Jonathan Kuminga 18'er sayı üretti. Curry kariyerinde 20 bin sayı barajını (20 bin 6) geçmeyi başardı.

Nikola Jokic'in 23 sayı, 12 ribaunt, 9 asist, Monte Morris'in 19 sayısı Batı Konferansı 6'ncısı Nuggets'ın 27. mağlubiyetini önleyemedi.

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