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NBC Lefkoşa Kampüsü’ne NASA’dan ilham veren ziyaret: Dr. Alex Lockwood’dan uzay ve teleskop sunumu

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Necat British College Lefkoşa Kampüsü'ne, NASA'da Proje Bilimcisi Dr. Alex Lockwood konuk oldu. Lockwood katılımcıları, uzayın gizemli ve etkileyici atmosferine bir yolculuğa çıkardı.
NBC Lefkoşa Kampüsü’ne NASA’dan ilham veren ziyaret: Dr. Alex Lockwood’dan uzay ve teleskop sunumu

Necat British College Lefkoşa Kampüsü, 22 Mayıs tarihinde NASA'da Proje Bilimcisi olarak görev yapan Dr. Alex Lockwood'u konuk etti.

Dr. Lockwood, NBC Lefkoşa ve Girne Ortaokul ve Lise öğrencilerine keyifli bir sunum gerçekleştirdi.

Sunum öncesinde kendi eğitim ve iş hayatına dair deneyimlerinden bahseden Dr. Lockwood, sunum sırasında uzaydaki gözlemler için kullanılan farklı teleskop türlerini detaylı bir biçimde anlattı.

Katılımcılarla, Dr. Lockwood’un kişisel olarak çektiği bazı teleskop görüntülerini paylaşarak uzayın gizemli ve etkileyici atmosferine bir yolculuğa çıkardı.

Dr. Lockwood, sunumunda sadece içinde bulunduğumuz galaksiyi değil, galaksimiz dışındaki diğer galaksileri de ele aldı ve Dünya'dan 50 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan bir dış gezegende yapılan su keşfi gibi etkileyici bilgileri paylaştı.

Öğrencilerin meraklı sorularını da içtenlikle yanıtlayan Dr. Lockwood, genç zihinleri uzay ve bilim konularında cesaretlendirerek onlara ilham verdi.

Bu etkileyici ziyaret, NBC Lefkoşa Kampüsü öğrencilerine uzayın derinliklerine dair heyecan verici bir perspektif sunarken, bilimin büyülü dünyasına yapılan bir yolculuk deneyimi yaşattı.

Necat British College, öğrencilerin bu tür değerli ve ilham verici etkinlikler aracılığıyla bilimsel meraklarını desteklemeye onların potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmaya devam ediyor.

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