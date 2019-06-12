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Neofitu: "Türkiye'nin tutumu daha da sertleşecek"

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Rum basınında yer alan bir haberde Fatih sondaj gemisinde görev yapan personel hakkında çıkarılan tutuklama kararının henüz uygulamaya geçilmediği belirtilerek, DİSİ Başkanı Neofitu'nun "Türkiye'nin tutumu daha da sertleşecek" ifadelerine yer verildi.
Neofitu: "Türkiye'nin tutumu daha da sertleşecek"

Türkiye’nin Fatih sondaj gemisinde görev yapan veya sondajla ilişkili olan personele yönelik Rum mahkemeleri tarafından onun üzerinde tutuklama emri çıkarıldığı, bunlardan bazılarının AB tutuklama emrine dönüştürüldüğü ancak henüz hiçbirinin icraata dökülmediği iddia edildi.

Politis gazetesi, “Erdoğan Daha Da Sertleşecek – Averof’a Göre İstanbul İçin Yanıp Tutuşuyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Türkiye’nin Fatih sondaj gemisinde görev yapan personel hakkında Rum mahkemelerince çıkartıldığı iddia edilen tutuklama emirleri ve DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun Türkiye’nin tutumuna ilişkin iddialarına yer verdi.

Gazete, Rum hükümetinden bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Rum mahkemeleri tarafından şu ana kadar onun üzerinde tutuklama emri çıkarıldığını, bunlardan bazılarının ise Avrupa tutuklama emrine çevrildiğini yazdı.

Söz konusu tutuklama kararlarının hiçbirinin, Fatih gemisiyle ilişkili bazı personelin gemide olmamasına ve organizasyonla alakalı olmalarına karşın, henüz uygulamaya konmadığını iddia eden gazete, Rum hükümetinin Fatih gemisinin sondaja başlayıp başlamadığını ise doğrulayamadığını belirtti.

Rum hükümetine, sondajın başladığı ve başlamadığı yönünde farklı bilgiler gelmekte olduğunu savunan söz konusu kaynak, biri ABD diğeri ise Avrupa şirketi olan iki şirketin yakın zamanda personelini Fatih gemisinden çektikleri iddiasında da bulundu.

Öte yandan DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) sondajlara ilişkin tutumunu gittikçe daha da sertleştireceğini iddia etti.

Neofitu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Haziran’da yapılacak İstanbul Belediye Başkanlığı seçimini kazanmak adına bu konudaki tutumunu daha da sertleştireceği iddiasında bulunarak İstanbul seçiminin kazanılmasının sadece siyasi değil ekonomik açıdan da büyük önem taşıdığını kaydetti.

Neofitu, İstanbul Belediyesi’nin memurlarının emekliliği için milyarlar yatırmakta olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul seçimini kazanması durumunda ise ekonomik açıdan bir nebze rahatlayarak Uluslararası Para Fonu’nun  (IMF) ülkenin ekonomisine müdahil olmasını birkaç ay daha geciktireceğini iddia etti.

Öte yandan diğer gazeteler, Türkiye’de emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’in “Yeni Şafak” gazetesine konuya ilişkin yaptığı açıklamalara geniş yer verdiler.

Alithia gazetesi “Barikatların Kapanması ve Kıbrıslı Rum Balıkçıların Tutuklanması – Türk Emekli Tümamirali Tutuklama Emirlerine Karşı Ceza Olarak Öneriyor” başlıkları altında verdiği haberinde, “Yeni Şafak” gazetesine atıfta bulundu ve emekli Tümamiral Gürdeniz’in gazeteye yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs aleyhine alınabilecek önlemler olarak sınır kapılarının kapatılması ve Rum balıkçıların tutuklanmasını gibi karşıt önlemleri gündeme getirdiğini yazdı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Fileleftheros: “Doğal Gaz Ya Da Gerginlik – Türk Tarafı Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Karşı Önlem Konusunda Tehdit Ediyor”

Haravgi: “Tutuklama Kararlarını ‘Net Kışkırtma’ Olarak Görüyor ve ‘Karşı Önlemlerle’ Tehdit Ediyorlar”

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