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Nesilden Nesile DAÜ’lü Gururu: Mimarlık Fakültesi Öğrencisi, Babasının İzinde DAÜ'de Eğitim Aldı

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Nesilden Nesile DAÜ’lü Gururu: Mimarlık Fakültesi Öğrencisi Lugain Talaat Dahab, Babasının İzinde DAÜ'de Eğitim Almanın Mutluluğunu Yaşıyor
Nesilden Nesile DAÜ’lü Gururu: Mimarlık Fakültesi Öğrencisi, Babasının İzinde DAÜ'de Eğitim Aldı

 NESİLDEN NESİLE DAÜ’LÜ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğrencisi Lugain Talaat Dahab yıllar önce babasının eğitim gördüğü üniversitede eğitim alacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. 2023-2024 Akademik Yılı’nda DAÜ Mimarlık Fakültesi’nde eğitim hayatına başlayan Lugain Talaat Dahab babasının tavsiyesi üzerine DAÜ’de eğitim almaya karar verdiğini belirtti. Babası Talaat Mohamed Hassan Dahab’ın 1984 yılında DAÜ Mimarlık Fakültesi’nde eğitim aldığını bildiren Lugain, babasından her zaman DAÜ’nün eğitim kalitesini duyduğunu vurguladı.

 

Babasından DAÜ’deki öğrencilik yılları hakkında bilgiler aldığını aktaran Lugain Talaat Dahab, DAÜ’nün Kıbrıs’taki en iyi üniversite olduğunu ve eğitim kalitesinin çeşitli kurumlarca tescillendiğini vurguladı.

 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tümer’e Ziyaret

DAÜ Mimarlık Bölümü öğrencisi Lugain Talaat Dahab, DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tümer’i makamında ziyaret etti. 4 Aralık 2023 Pazartesi günü, saat 10:30’da gerçekleştirilen söz konusu ziyarette eğitim hayatına DAÜ’de başlayan Dahab’a başarılar dileyen Prof. Dr. Tümer, DAÜ’lü olmanın bir ayrıcalık olduğunun altını çizdi. Dahab gerçekleştirdiği konuşmasında DAÜ’de eğitim almaktan ve nesilden nesile DAÜ’lü olmaktan dolayı gurur duyduğunu belirtti. 

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