Netflix’ten Yeni Kıbrıs Yapımı Dizi: “Famagusta” 20 Eylül’de Yayında

Dizinin yönetmenliğini ve başrolünü Andreas Georgiou üstleniyor. Georgiou, dizinin 20 Eylül’de Netflix’te yayınlanacağını Instagram hesabı üzerinden duyurdu.

Dizinin Konusu

"Famagusta", 1974 yılı olayları sırasında bebeğiyle kaçmaya çalışan bir annenin dramatik hikayesini anlatıyor. Kaos esnasında düşüp bilincini yitiren kadın, kendine geldiğinde bebeğinin kaybolduğunu fark eder. Hikaye, 50 yıl sonra bile kadının ve eşinin kayıp çocuklarını bulma çabalarını ve bu süreçte yaşadıkları duygusal anları konu alıyor.

Kıbrıs Yapımı İkinci Dizi

"Famagusta", Netflix’te yayınlanacak olan Kıbrıs yapımı ikinci dizi olma özelliğini taşıyor. Daha önce "Find Me Falling" adlı dizi de Kıbrıs'ın yerel hikayelerini uluslararası izleyiciyle buluşturmuştu. "Famagusta" ile Netflix, izleyicilere tarihi ve duygusal bir hikaye sunarak, Kıbrıs’ın geçmişine dair yeni bir perspektif kazandırmayı hedefliyor.

Dizi, izleyicilere 1974'ün trajik olaylarını ve bu olayların insanlar üzerindeki kalıcı etkilerini derinlemesine keşfetme fırsatı sunacak. "Famagusta", tarihsel bir drama ve duygusal bir yolculuk arayan izleyiciler için mutlaka izlenmesi gereken bir yapım olarak öne çıkıyor.