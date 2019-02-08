  • BIST 102.452
  • Altın 221,874
  • Dolar 5,2449
  • Euro 5,9422
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

New York Knicks, FETÖ firarisi Kanter'i gönderdi

» »
NBA takımlarından New York Knicks, FETÖ firarisi Enes Kanter'i gönderdiğini açıkladı.
New York Knicks, FETÖ firarisi Kanter'i gönderdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New York KnicksFetullahçı Terör Örgütü (FETÖfirarisi Enes Kanter'i gönderdi.

Doğu Konferansı takımlarından New York Knicks, FETÖ'ye verdiği destekle bilinen Enes Kanter'in takımdan gönderildiğini açıkladı.

Her fırsatta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den övgüyle bahseden Kanter, Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar ve terör örgütüne verdiği destekle büyük tepki çekiyor. Kanter, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası soyismini Gülen olarak değiştirdiğini duyurmuştu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ginobili basketbolu bıraktı28 Ağustos 2018 Salı 09:18
  • Furkan Korkmaz, 40 sayı atarak tarihe geçti07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:34
  • YDÜ Kadın Basketbol Takımı faaliyetlerini durdurdu!23 Mayıs 2018 Çarşamba 11:28
  • YDÜ 81-68’lik skorla mağlup oldu20 Mayıs 2018 Pazar 16:26
  • YDÜ, şampiyonluğu kucakladı (73-74)19 Mayıs 2018 Cumartesi 09:17
  • Final Serisinde YDÜ İle Fenerbahçe Üçüncü Maça Çıkıyor…18 Mayıs 2018 Cuma 17:04
  • YDÜ, şampiyonluk için Güzelyurt’ta18 Mayıs 2018 Cuma 09:30
  • Yakın Doğu yine kazandı: 76-6916 Mayıs 2018 Çarşamba 09:41
  • Yakın Doğu Üniversitesi: 76 - Fenerbahçe: 8315 Mayıs 2018 Salı 17:03
  • YDÜ ile Fenerbahçe Finalde Karşılaşıyor13 Mayıs 2018 Pazar 19:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti