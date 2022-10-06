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Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan isim belli oldu

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Nobel Edebiyat Ödülü'nün bu yıl kazananı belli oldu.
Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan isim belli oldu

Dünyanın hem en prestijli hem de en tartışmaya açık ödüllerinden biri olan Nobel Ödülleri bu yıl sahiplerini buluyor… Tıp, Fizik ve Kimya kategorilerinde Nobel ödülleri sahiplerini bulurken bugün de Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan isim açıklandı.

Ödül Fransız yazar Annie Ernaux’ya verildi. Komite tarafından yapılan açıklamada, “Ernaux’ya Nobel Edebiyat Ödülü, kişisel hafızanın kökleri, kolektif baskılanması ve yabancılaşması konusunda gösterdiği cesaret ve klinik duyarlılık konusundaki çalışmaları sebebiyle layık  görüldü” denildi.

Türkçe diline çevrilmiş Yalın Tutku, Babamın Yeri, Boş Dolaplar ve Seneler isimli kitapları bulunuyor.

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Yapılan basın açıklamasıyla birlikte Nobel Ödülleri’nin resmi sosyal medya hesaplarından bu görsel paylaşıldı.

Bu hafta boyunca Nobel ödülleri sahiplerini bulurken, yarın Nobel Barış Ödülü’nü kazanan kişi açıklanacak. Pazartesi günü ise Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananı açıklanacak.

Ernaux böylelikle 10 milyon İsveç kronunun sahibi oldu. Yazar Orhan Pamuk, 2006’da Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmış ve bu dalda ödülü alan ilk Türk  olmuştu.

ABD’de yaşayan Türk bilim insanı Aziz Sancar da 2015 yılında Kimya dalında Nobel ödülünün sahibi olmuştu.

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