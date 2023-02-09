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NTV muhabiri: “Adıyaman’da bilanço giderek ağırlaşıyor”

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Kıbrıslı Türk kafilesinin de yer aldığı Adıyaman’da yer alan NTV muhabiri, usta televizyoncu Merih Ak bilançonun giderek ağırlaştığını söyledi, “Otel, altında kalanlara yaşam imkanı vermeyecek şekilde, yatay olarak yıkıldı"
NTV muhabiri: “Adıyaman’da bilanço giderek ağırlaşıyor”

Kıbrıslı Türk kafilesinin de yer aldığı Adıyaman’da yer alan NTV muhabiri, usta televizyoncu Merih Ak bilançonun giderek ağırlaştığını söyledi, “Otel, altında kalanlara yaşam imkanı vermeyecek şekilde, yatay olarak yıkıldı. Toz yumağına dönüştü” dedi.

“Demiri tuttuğunuz anda elinizde kalıyor, beton yok” diye konuşan Merih Ak, söz konusu otel inşaatının önceden mühürlendiği yönünde iddiaları da seslendirdi, inşaatla ilgili Cumhuriyet savcılarına çağrıda bulundu.

Enkazdan çıkarılan cansız bedenlerin soğuk hava deposuna alındığını, kimlik tespiti çalışmalarının sürdüğünü anlatan NTV muhabiri Merih Ak, saatler geçtikçe umudun yerini acıya bıraktığını ifade etti.

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