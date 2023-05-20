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Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

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Türkücü ve oyuncu Nuri Sesigüzel, İstanbul'da hayatını kaybetti.
Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

86 yaşındaki Nuri Sesigüzel’in Beylikdüzü’ndeki özel hastanede kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sesigüzel için yarın öğle vakti Teşvikiye Camii’nde tören düzenlenecek. Nuri Sesigüzel’in daha sonra Büyükçekmece mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 1 Temmuz 1937’de doğan sanatçı, ortaöğrenimden sonra eğitimini yarıda bırakarak müzikle ilgilenmeye başladı. Sesigüzel, sanat hayatına İstanbul Radyosunun 1961’de açtığı yarışmayı kazanarak adım attı.

“Kore Dağlarında Kar Bölük Bölük” adlı ilk 45’liğini çıkardıktan sonra Ankara Radyosu ile sesini tüm Türkiye’ye duyuran sanatçı, “Sarı Sabahlık, Ağlayan Gözlerim, Saç Beyaz Oldu” türküleriyle altın plak kazandı.

Sinema oyunculuğuna 1963’te “Kara Yılan” filmi ile adım atan sanatçı, 1964’te Fabrikanın Gülü, 1966’da “Kara Tren”, 1969’da “Aşk Türküsü”, “Mahallenin Namusu”, 1970’de “Kaderin Oyunu” adlı filmlerde rol aldı.

Usta sanatçı 1966’da “Geceler Yarim Oldu” ve “Burçak Tarlası”, 1968’de ise “Kara Sevda” filmlerinin müziklerini yaptı.

Oyuncu arkadaşlarıyla 1975’te Film-San Vakfını kuran Sesigüzel, 1977'de “Bir Yiğit Gurbete Gitse” filminde oynadı.

TATLISES: ÜZÜNTÜMÜ ANLATAMAM

Sesigüzel'in vefat haberini İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından duyurdu. Tatlıses, şu ifadeleri kullandı:

“Nuri Sesigüzel ustamızı kaybetmişsizi duydum üzüntümü anlatamam tüm sevenlerine ailesine baş sağlığı dilerim Ustamıza ALLAH'tan Rahmet mekanın Cennet olsun ustaların ustası Urfalıyam ezelden gönlüm geçmez güzelde Loo varolasın ustam”

ERDOĞAN’DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türk Halk Müziği Sanatçısı Sesigüzel için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, “Türk müziğinin usta ismi Nuri Sesigüzel’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun” dedi.

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