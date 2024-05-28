O kasaba Kıbrıs'ta ve Avrupa'nın en güzel 10 kasabası listesinde

Japon Seyahat Acentaları Birliği tarafından, Avrupa’nın en güzel kasabaları belirlendi. En güzel 10 kasabanın yer aldığı listede Lefkara da yer aldı.

Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA) tarafından yapılan araştırmalar sonucunda birçok farklı kriter kapsamında Avrupa’nın en güzel 10 kasabası belirlendi.

Birbirinden eşsiz güzelliklere sahip olan kasabaların en büyük ortak özelliği ise benzersiz manzaralara sahip olmaları oldu. Avrupa’nın birçok noktasında yer alan kasabaların değerlendirildiği araştırmada Güney Kıbrıs ve Türkiye de listeye ismini yazdırdı.

Doğal güzellikleriyle kendisine hayran bırakan kasabalar arasında yer alan ve listeye damgasını vuran kasabalar görenleri şaşırttı.

Listede, Türkiye'den Bursa'nın Gölyazı kasabası da yer aldı.

İŞTE; MUHTEŞEM GÜZELLİKLERİYLE, AVRUPA'NIN EN GÜZEL 10 KASABASI...

1-Kilkenny / İrlanda

2-Berat / Arnavutluk

3-Civita di Bagnoregio / İtalya

4-Procida / İtalya

5-Conwy / Galler

6-Lech / Avusturya

7-Hindeloopen / Hollanda

8-Lefkara / Kıbrıs

9-Rovinj / Hırvatistan

10-Gölyazı / Türkiye