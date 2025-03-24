ODTÜ çağrı yaptı, üniversiteler boykotta! Boykot yayılıyor...

İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) rektörlüğünün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal etmesi ve ardından gözaltına alınmasıyla başlayan üniversitelerdeki eylemler yayılarak devam ediyor

İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) rektörlüğünün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal etmesi ve ardından gözaltına alınmasıyla başlayan üniversitelerdeki eylemler yayılarak devam ediyor. ODTÜ eylem komitesi, protestolar devam ederken tüm üniversitelere boykot çağrısında bulundu. ODTÜ öğrencilerinin boykot çağrısı üzerine Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde boykot forumları örgütlenmeye başladı.

İstanbul, Dokuz Eylül, Ege, Yıldız Teknik ve İstanbul Teknik Üniversitesi başta olmak üzere Türkiye genelinde birçok üniversitede öğrenciler üniversitelerindeki antidemokratik uygulamalara karşı boykot kararı aldı. ODTÜ öğrencileri “eşit, özgür, demokratik bir ülke ve üniversite için kitlesel eylemler” çağrısıyla boykot çağrısı yaptı.