ODTÜ KKK Çalışanların işten durulması açıklaması yaptı

Gazetenizin 17.01.2023 tarihli nüshasında yayınlanan “14 Akademisyenin işine son verildi!” başlıklı haberde ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu yönetimi tarafından bir kısım işçinin iş sözleşmesinin sona erdirilmesi süreci ile ilgili asılsız ve gerçek dışı beyan ve açıklamalara yer verildiği ve bu açıklamaların doğruluğu ve kaynağı araştırılmaksın haberleştirildiği görülmüştür.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu hizmetlerini gelir gider dengesini koruma ilkesiyle sürdüren, kamu tarafından kurulmuş bir tüzel kişiliktir. Bütçe yönetiminde kaynakların kurum yararı için kullanılması, gider azaltılması ve gelir-gider dengesinin sağlanması esas alınmaktadır. Bu esasla yakın zamanda bir kısım yapısal önlem alınması zorunluluğu doğmuştur. Bu kapsamda alınan başkaca ile bir dizi kurum kadrosunun iptali ve iş sözleşmelerinin devam ettirilmemesi gündeme gelmiştir. İş sözleşmesi devam ettirilmeyen kadroların tamamı idaridir, haberinizdeki 14 akademisyenin işine son verildiği bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır.

29 Ağustos 2022 tarihinde personele e-posta yollanmasının ardından maaşlar 2022 Eylül ayının ilk haftası içinde eksiksiz ödenmiştir. Haberinizdeki maaşların süresiz ertelendiği, bilgi almak isteyenlerin muhatap bulamadığı ve akademisyenlerin bugün itibariyle maaşlarını hala alamadığı bilgileri gerçekten tamamen uzaktır