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ODTÜ KKK Sendika Başkanı'nın işine son verildi! Bu 3. oldu!

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Cantekin: Sebebi, görevimi yaparak sendika başkanı olarak açıklama yapmam
ODTÜ KKK Sendika Başkanı'nın işine son verildi! Bu 3. oldu!

Orta Doğu Tenik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü (KKK) Personel Sendikası (Kampüs-sen) Başkanı ODTÜ KKK Akademisyenlerinden Kerem Cantekin, sendika Başkanı olarak idari personel ve Akademisyenlerin işten çıkarılma süreçlerinde basın açıklaması yapması nedeniyle işine son verildiğini duyurdu

Yazılı açıklama yapan Cantekin, bu açıklamayı hem sendika başkanı hem de ODTÜ KKK’da çalışan bir öğretim üyesi olarak yaptığını söyleyerek, geçen hafta çarşamba günü kampüs rektörü Mehmet T. Zeyrek tarafından, Haziran sonundan itibaren işine son verileceği konusunda bilgilendirildiğini paylaşmak istediğini belirtti.

Cantekin, “Ben ODTÜ’de geçen yıl işine son verilen Yonca Özdemir’den sonra işine son verilen ikinci sendika başkanıyım. Daha önce sendikamızın genel sekreteri Abdullah Önal’ın da işine son verilmişti” dedi.

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