Ödül Muhtaroğlu: Et sorununu çözemeyen ülkenin sorunlarını nasıl çözecek?

Ekonomist-yazar Ödül Muhtaroğlu, "Memlekette et sorununu çözemeyen ülkenin sorunlarını nasıl çözecek? Bir masa etrafında birilerini toplamak bu kadar mı zor?" diye sordu.

Hayvan üreticileri, sendikalar ve siyasi partilerin katılımıyla, Başbakanlık önünde eylem yapıyor.

Bölgede hareketlilik sürerken, bazı eylemciler ise tutuklandı.

Eski DPÖ müsteşarlarından ekonomist-yazar Ödül Muhtaroğlu, işin bu boyuta ulaşmaması gerektiğini söyledi.

Katıldığı TV programında konuşan Ödül Muhtaroğlu, konu hakkında “Memlekette et sorununu çözemeyen ülkenin sorunlarını nasıl çözecek? Bir masa etrafında birilerini toplamak bu kadar mı zor? İşin bir boyutu da budur. Hükümet ortaklarını da bir şekilde tehditvari açıklamalar… Bütün bunlara gerek var mıydı? Bir bakanlar kurulu için çözülemeyecek bir sorun mu? Bu konuda fazla umutlu değilim açıkçası… Amerika'yı keşfetmeye gerek yok, Güney Kıbrıs'ta bu ithal et işi nasıl oluyor bir baksınlar” dedi.