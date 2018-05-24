Öğrenciler, Fikret Hoca'dan temiz bir çevre istedi

Sırasıyla Bekirpaşa Lisesi, Ticaret Lisesi, Emekliler Cemiyeti, Maarif Anaokulu ve Şehit İlker Karter İlkokulu’nu ziyaret eden Civisilli ve ekibi sorun ve çözüm önerilerini tartıştı. Okulları ziyaretinde genç arkadaşlarına belediye başkanı olunca kendisinden ne istediklerini soran Civisilli, “temiz bir çevre” cevabını aldı. Temiz bir İskele sözü veren Civisilli, 27 yıllık öğretmenlik hayatında insanlara ve çevreye duyarlı öğrenciler yetiştirmek için çabaladığını, her şeyin başının eğitim olduğunu söyledi.

İSKELE’YE ÇIRAKLIK EĞİTİM MERKEZİ

Ticaret Lisesi ziyareti sırasında konuşan İskele Belediye Başkan adayı Fikret Civisilli, Esnaf ve Zanaatkârlar Odası'nın yıllardır başarılı bir şekilde yürüttüğü ve yerli işgücünün ekonomiye katılımını sağlayan eğitimlerin verildiği Çıraklık Eğitim Merkezi'nin İskele Organize Sanayi Bölgesi'nde de açılmasını sağlayacaklarını açıkladı. Böylelikle bölgedeki turizm yatırımlarına paralel olarak sektörün ihtiyaç duyduğu yerli işgücünün yetiştirileceğini belirten Civisilli, “gençlerimizin ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamak sorumluluğumuzdur. İskele’de yeni dönemde bu bilinçle birçok girişimimiz olacak” dedi.