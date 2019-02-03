Öğrenciler Karne Sevinci ile Tatile Girmenin Heyecanını Yaşadı…

Yakın Doğu Koleji’nde 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısı karnelerin verilmesiyle sona erdi. Birinci döneminin sona ermesiyle birlikte karnelerini alan öğrenciler 17 günlük yarıyıl tatiline başladılar.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, öğrencilerin karne heyecanına ortak olan öğretmenleri, karne alan öğrencilere yarıyıl tatillerini nasıl geçireceklerini sorarak tatilde bol bol kitap okumalarını, doğayla buluşmalarını ve dinlenmelerini tavsiye etti. Velilere karne notları karşısında nasıl bir tutum sergilemesi gerektiği konusunda bilgi gönderen okul müdürlüğü de öğrencilere ve ailelere mutlu bir tatil geçirmelerini diledi.

Karne Döneminde Çocuğa Yaklaşım Önem Taşıyor…

Yakın Doğu İlkokul Rehberlik Piskolojik ve Danışmanlık birimi tarafından velilere, çocuklarının karnelerinde başarı ve başarısızlığı değerlendirirken, “Karnenin, çocuğun birinci dönemdeki derslerde yaptığı çalışmaların notlarla ifade edildiği bir belge” olduğu ve hiçbir zaman çocuklarından daha önemli olmadığını unutmamaları hatırlatıldı.

Karne döneminde öğrencilerin, değerlendirilecek olmanın vermiş olduğu kaygıyı yaşadığını belirten Rehberlik Birimi, çocuğun kötü karneyle ailesinden “kötü evlat”, “beceriksiz, işe yaramaz çocuk” gibi geribildirim alacağını düşünebileceğini, bu nedenle karne döneminde ailelerin çocuklarına yaklaşımının önem taşıdığı vurgulandı.

Velilere yapılan bilgilendirmede, “Çocuğunuz takdirle dolu bir karne getirdiğinde ne kadar mutlu oluyorsanız, başarısız bir karne getirdiğinde bu başarısızlıkta sizin de payınızın olduğunu aklınızdan çıkarmayınız. Anne babanın çocuğa yaklaşım tarzı başarısını önemli ölçüde etkilemektedir. Aile içi ilişkilerin dengeli ve düzenli olması, çocuk için iyi bir model oluşturmaları, disiplin anlayışları, ilgi ve alakaları çocuğun başarısını olumlu etkiler. Çocuklarınızın karnesi nasıl olursa olsun onlar iyi bir dinlenmeyi hak ettiler. Çünkü öğrencilerin işinin de çok kolay olmadığını, zihinsel ve psikolojik olarak okul döneminde yorulduklarını unutmamak gerekir. Şüphesiz her veli çocuğunun başarılı olmasını ister, ancak beklemediğiniz bir karne ile karşılaştığınızda rahat bir değerlendirme için yeterli zaman ayırınız ve çocuğunuzla başkalarının yanında karnesi hakkında konuşmayınız. Aldığı notlardan çocuğunuzun memnun olup olmadığını, başarısını artırmak için neler yapılabileceğini çocuğunuza sorunuz. Çocuğunuzun gelecek döneme ilişkin hedeflerini dinleyiniz, olumlu bulduklarınızı destekleyiniz” denildi.