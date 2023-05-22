Öğretmen Sendikaları : Okullara bütçe ayılrmalıdır

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş Bakanlık önünde yapılan protesto eyleminde söz olarak, önemli konulara değindi.

“DAYATMA YASA DEĞİŞİKLİKLERİ YERİNE EĞİTİM ŞURASI KARARLARI”

Maviş, Milli Eğitim Şurası Tüzüğü’nün 3’üncü maddesine bağlı olarak şuraların amacının, Kıbrıslı Türk Toplumunu geleceğe taşıyacak eğitim sistemini yeniden yapılandırmaya yönelik olarak, bugünün ihtiyaç ve koşullarına göre eğitimde yaşanması gereken dönüşümleri hayata geçirecek yol haritasını belirlemek, eğitim-öğretim konularında izlenecek temel politikaların kararlaştırılması ve uygulamaya konmasıyla ilgili önlemleri saptamaktır, dedi.

Maviş, geçmişten günümüze ülkemizde düzenlenen toplam şura sayısının 5 olmakla birlikte, bu şuralarda alınan kararların birçoğu uygulanmamıştır, dedi. Maviş, son eğitim şurasında 11 komisyonun onanmış 417 önerisinin hayata geçirilmediğini ifade ederek, dayatma yasa değişiklikleri yerine eğitim şurası kararlarının uygulanmasının bilimsel olacağını belirtti.

“OKUL GÜVENLİĞİ ve OKULLARIN DEPREM DAYANIKLIK TESTLERİNİN TAMAMLANMASI”

Mart ayından beridir ileri tetkiklerin yapılması ve raporu bekliyoruz, diyen Maviş, okul ve bina güvenliğinin Eğitim Bakanı’nın en önemli gündemi olması gerektiğini ifade ederek, liyakatsiz işe alımların devam ettiği bugünlerde kaynak yok, bütçe yok masalı ile karşılaşmak istemediklerini belirtti.

“YABANCI ÖĞRENCİLERİN UYUMU İÇİN SOMUT ADIM”

Maviş, yabancılara yönelik Türkçe eğitim programı ihtiyacı (örgün ve yaygın eğitim) olduğunu, yoğunluğa göre belirli okullarda oryantasyon (uyum/alıştırma) sınıflarının açılması gerektiğini, alan ile ilgili öğretmen yetiştirilmesi ve bu yönde bir birim kurulmasının öneminden bahsetti.

“KOLEJ GİRİŞ SINAV YÖNTEMİNİN DEĞİŞTİRİLMELİDİR”

Maviş, Yabancı dil öğretimine ağırlık veren kolej müfredatı devam etmelidir ve kamusal eğitim içerisinde yaygınlaştırılarak daha fazla çocuğumuzun bu fırsata ulaşması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır, dedi. Maviş, ezberci, yarışmacı ve rekabete dayalı anlayışın çocukların beceri, yetenek ve potansiyeline ulaşmasının önünde engel olduğunu belirtti.

“OKULLARA BÜTÇE AYRILMALIDIR”

Maviş, yıllardır okullara bütçe ayırmayan hükümetler ve Eğitim Bakanlığı, okulların ekonomik giderlerinin karşılanabilmesi konusunda sorumluluktan kaçmış, okul yöneticileri ve okul aile birliklerini “bağış” toplamaya itmiştir, dedi. Eğitimi yönetenler okulların ihtiyaçlarını karşılamadığı gibi, okulların bu eksiklikler için malzeme veya ücret talebine karşı okul yöneticileri ve öğretmenleri ailelere karşı hedef gösterildiğinden bahseden Maviş, okullara bütçe ayrılarak, tüm paydaşların (yönetici, öğretmen, veli, uzman, öğrenci, yerel idare) bütçe yapma sürecine katılımını sağlayarak, okul merkezli bütçe anlayışının hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

“EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI YENİDEN YAPILANDIRILMALIDIR”

Maviş aşağıda adı geçen birimlerin Bakanlık içinde olması gerektiğini belirtti.

* Özel Eğitim Dairesi

• Okulöncesi Birimi

• Araştırma Geliştirme Birimi

• Ölçme Değerlendirme Birimi

• Çocuk Hakları ve Çocuk Koruma Birimi

* Uzaktan Eğitim Birimi

*Yabancı öğrencilerin eğitim birimi

“ALTYAPI ve YENİ OKUL YAPIMI”

Maviş, tüm okulların eşit ve erişilebilir bir alt yapıya kavuşturulması, okulların teknolojik ihtiyaçları karşılanması, her okula ücretsiz internet ve telefon hattı sağlanması, şehir merkezlerinde yeni okullar yapılması, kalabalık okul sayıları azaltılması ve yeni yapılacak okullarla kalabalık sınıf sayıları yerine ideal sınıf sayılarına ulaşılması gerektiğini belirtti.

Maviş, okulların güneş panelleri ile donatılması ve mahsuplaşmanın okulların bütçesine aktarılması gerektiğini de kaydetti.

“GÖÇ YASASI’NINYARATTIĞI ANOMALİLER GİDERİLMELDİR”

2011 sonrası kamuda göreve başlayan çalışanları gerek maaş gerekse özlük hakları bakımından farklılaştıran, öğretmenler arası eşitsizliklere, anomalilere neden olan ve çalışma huzurunu bozan Göç Yasası rafa kaldırılmalıdır.

“ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ SINIRLANDIRILMALIDIR”

Maviş, şu an gündemde olan özel okulların ekonomik istismarının Eğitim Bakanlığının kamu okullarını önemsememesinden kaynaklandığını vurgulayarak, kamu okullarına yatırım yapılarak özel okulların devlet eliyle yarattığı eşitsizliğin giderilebileceğini belirtti.

Maviş, yasal düzenleme yapılarak hem özel okul ücretleri hem de bu ücretlere yıllık yapılabilecek zam

oranlarının sınırları belirlenebileceğini de ifade etti.

“OKULLARIN İHTİYAÇLARINI TAM KAPASİTE KARŞILAYIN, TAM GÜNÜ KONUŞALIM”

Maviş, eğitimde sürenin uzatılması ve kamu okullarında tam gün eğitime geçilmesi ciddiyetle ele alınması

gereken bir süreçtir, dedi. Herhangi bir ön hazırlık, ihtiyaç analizi ve araştırma yapmadan bunu deklare

etmek ciddiyetle bağdaşmaz diyen Maviş, okul binalarının alt yapıları güçlendirilmeli, okulların tüm ihtiyaçlar belirlenmeli, bütçe ihtiyacı ve fizibilite araştırmaları ortaya konulması gerektiğini vurguladı.