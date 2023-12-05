Öğretmenler 7 okulda eylemde, eğitimdeki sorunlar gündeme getirilecek

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası bugün, Bayraktar Ortaokulu, İrsen Küçük Ortaokulu, Değirmenlik Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Esin Leman Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi’nde eylemde olacak. Sendika, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde düzenleyeceği basın toplantısında eğitimdeki sorunları gündeme taşıyacak.
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), bugün öğleden sonra 7 okulda eylemde olacak.
Sendika, saat 10.00’da Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde eylem gerekçeleri, eğitimde ve okullarda tespit ettikleri aksaklıkları ele alacakları basın toplantısı düzenleyecek.
KTOEÖS’ün bugün öğleden sonra Bayraktar Ortaokulu, İrsen Küçük Ortaokulu, Değirmenlik Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Esin Leman Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi’nde eylemde olacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.