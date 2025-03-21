Öğretmenler: "Kıbrıs'ta Tarikat İstemiyoruz"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), laik eğitim ve toplum yapısının tehdit altında olduğu gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapıyor.

Öğretmen sendikaları, eğitimde laiklik ilkesinin aşındırıldığını ve bu durumun hem öğrencilerin hem de toplumun geleceğini olumsuz etkilediğini belirterek, hükümetin politikalarını protesto etmek amacıyla alanlara çıkıyor.

Sendikalardan yapılan açıklamada, eğitim sisteminde son dönemde yaşanan gelişmelerin, bilimin ve çağdaş eğitimin geri plana atılmasına neden olduğu savunularak, "Eğitimde gerici adımlara karşı sessiz kalmayacağız. Laik ve bilimsel eğitimi savunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.Eylem çok sayıda sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Eylem sırasında "Kıbrıs'ta tarikat İstemiyoruz" sloganları atıldı.