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Oğuz: 3 ayda bin 462 kişiyi ülkeye almadık, “827 kişiyi deport ettik”

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“Ülkenin iç huzuru çok önemli”
Oğuz: 3 ayda bin 462 kişiyi ülkeye almadık, “827 kişiyi deport ettik”

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, ülkeye giriş çıkış konusunda yapılan çalışmaları anlattı, önemli rakamlar paylaştı.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Güneş TV’de katıldığı programda önemli rakamlar paylaştı. “Ülkemizde 46 ülke için uygulanan transit vize uygulaması var. Transit vizesi olsa dahi son 3 ay içerisinde bin 462 kişiyi ülkeye almadık.” diyen Oğuz, bu yıl 827 kişiyi de deport ettikleri bilgisini paylaştı.

“KKTC’nin yaşanabilir olması bu ülkeye olan ilgiyi artırıyor.” diyen Oğuz, ülkenin iç güvenliği, iç huzurunun çok önemli olduğuna dikkat çekti. Tanınmayan bir ülke olmasına rağmen onlarca ülkeden insanların geldiğini, buradan mülk aldığını ve yaşadığını anlatan Bakan Oğuz, hem yasalardaki hem de altyapıdaki eksiklikleri gidererek imkanların daha da genişleterek bu ülkenin iç huzuru için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

“827 kişiyi deport ettik”

“Yaklaşık 5 ay içerisinde 827 kişi deport edilmiş durumda.” diyen Oğuz, bunun haricinde ülkeye girişte uygulanan prosedürün ortaya çıkardığı durumu paylaştı.

“Ülkemizde 46 ülkeye transit vize uygulaması yapılıyor. Transit vizesi olsa dahi son 3 ay içerisinde bin 462 kişiyi ülkeye almadık.” diyen Oğuz, “Bu bin 462 kişinin yasal olarak kendileri açısından ülkeye girmekle ilgili transit vize almış olmalarına rağmen bizim muhaceret görevlilerimizin giriş kapılarında yapmış olduğu mülakatlar ile KKTC’ye girmelerinin uygun görülmediği ve bu nedenle de KKTC’ye almadığı bin 462 kişi var. Bu kişiler 75 ülkeden oluşuyor.”  dedi.

“Ülkenin iç huzuru çok önemli”

İçişleri Bakanı konuya ilişkin şunları söyledi:

“Bir ülkeye ambargo uygulama ya da vatandaşlara ayrımcılık olarak değil içindeki kişilerin vermiş olduğu beyanlara göre tasnifleme oluyor. Bu bizim açımızdan olumlu bir gelişme. Bu ülkeye gelenin ne amaçla geldiği, iş amacına uygun da özelliklerinin olması gerekiyor. Herhangi bir ülkeyi ayrıştıracak bir zihniyette değiliz. Ama bu ülkenin iç güvenliği iç huzuru hepimiz için önemli. Biz KKTC vatandaşlarının kendi ülkesinde güven içinde yaşamasını istiyoruz. KKTC’nin yaşanabilir olması bu ülkeye olan ilgiyi artırıyor. Tanınmayan bir ülke olmasına rağmen onlarca ülkeden insanlar geliyor, mülk alıyor, yaşıyorlar. Hem yasalardaki hem de altyapıdaki eksiklikleri gidererek biz imkanları daha genişleterek bu ülkenin iç huzuru için çalışmaya devam edeceğiz.”

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