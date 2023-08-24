Oğuz ve Çavuşoğlu, vize uygulamalarıyla ilgili üniversite rektörleri ile bir araya geldi

​​​​​​​İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere uygulanacak olan e-vize ve transit vize uygulamaları ile ilgili üniversite rektörlerine yönelik ortak bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Muhaceret Dairesi Müdürü Erhan Akar, Nüfus Kayıt Dairesi Müdürü Faika Tanoğlu ve Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi ile Üniversite rektörleri ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda, İçişleri Bakanlığı tarafından yeni vize uygulamalarına yönelik sunum gerçekleştirilirken, uygulamaya yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

OĞUZ: “KAMU DÜZENİNİN VE HUZURUNUN SAĞLANMASI HEFEFİNDEYİZ”

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz yapılan toplantıda, yükseköğretimin ülke için önemli bir alan olduğunu ancak kamu düzeninin sağlanması için bir takım adımlar attıklarını söyledi.

Ülke içerisinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek istediklerini de dile getiren Oğuz, “Kamu düzeninin, huzurunun sağlanması ve yükseköğretimde öğrenci kalitesinin arttırılması hefefindeyiz” diye konuştu.

ÇAVUŞOĞLU: “GÜVENLİ BİR YAŞAM VE EĞİTİM ORTAMI YARATMALIYIZ”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise konuşmasında YKS yerleştirme sonuçlarının memnuniyet verici olduğu belirtti ve ülkede eğitim alacak olan öğrencilere, güvenli bir yaşam ve eğitim ortamı yaratmaları gerektiğinin önemine vurgu yaptı.

Konuşmasında, “Ülkemizin Öğrenci Adası Kıbrıs olmaya devam etmesi için çalışmalarımıza hızla devam etmekteyiz.” ifadelerine de yer veren Çavuşoğlu, YÖKAS sistemine doğru bilgilerin girilmesi yönünde de uyarılarda bulundu.

Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısının bu kapsamda çok önemli olduğuna da işaret eden Çavuşoğlu, atılacak ortak adımlarla çok daha iyi bir ortam yaratacaklarına dikkat çekti.