Oktay: Kıbrıs Türklerinin sıkıntıları üst düzeyde

Fuat Oktay, TBMM Dışişleri Komisyonu heyetiyle Norveç’teki 2 günlük temaslarının ardından, Türkiye’nin Oslo Büyükelçiliği’nde açıklamalarda bulundu.

“Kıbrıs Türklerinin sıkıntıları üst düzeyde”

Görüştükleri ilk konunun Filistin, ikinci konunun ise KKTC olduğuna değinen Oktay, şunları kaydetti:

“Yine Norveç hükümetiyle, parlamentoda karşılık bulduk ama hükümet nezdinde çok daha sıcak bir karşılık bulduk. Dışişleri Bakanı (Espen Barth Eide) bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler (BM) Özel Kıbrıs Temsilcisi olduğu için süreci de sorunu da yakinen bilen bir bakan. Kıbrıs Türklerinin sıkıntıları, özellikle ambargolar nezdinde üst düzeyde. Biz bunu dile getirdik ve bunun da sonlandırılmasıyla ilgili arzumuzu, dileklerimizi ifade ettik ve gittiğimiz her yerde de bunu ifade ediyoruz. Burada sayın bakandan aldığımız cevap bizi son derece memnun etti. O dönem Crans Montana’daki sürecin içerisinde kendisi de olan sayın bakanın ifade ettiği gibi, Türkiye ve KKTC çözüm konusunda her şeyi yapmıştır ama ona rağmen karşı uzlaşmadan uzak olan taraf oldu. Bugün Türkiye’nin artık federasyon değil, bağımsız iki egemen toplum esasına dayalı bir çözümü savunmasının da sürpriz olmadığı, olmayacağı dolayısıyla Kıbrıs üzerindeki ambargoların da kaldırılması konusuna sıcak baktıklarını görüyoruz. Bununla ilgili ortak çalışabileceğimiz birçok alan var.”