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SON DAKİKAOkul saatleri yine değişti!

Okul saatleri yine değişti!

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Okul saatleri yine değişti!
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı tüm okullarda ders başlangıç ve bitiş saatleri değişti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı İlk ve Orta dereceli okullarda 16 Şubat’tan itibaren okul başlangıç ve bitiş saatlerinde yeniden düzenlemeye gidildi.

Buna göre;

İlkokullarda ders başlangıç ve bitiş saatleri;

(Pazaresi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma)  08:00 – 12:40,

Okul öncesi (4 – 5 yaş grup öğrencileri) dersleri ise 08:00 – 12:00 olarak belirlendi.

İlkokul 3., 4. ve 5. Sınıflarda uygulanmakta olan Pazartesi günü öğleden sonra dersleri,

 14:00 - 16:10 saatlerinde yapılacaktır.

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Orta dereceli okullarda ise ( Ortaokul ve Lise) ders başlangıç ve bitiş saatleri;

( Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma) 7.55 -13.05, 

(Pazartesi öğleden sonra) 14.00 – 16.00 olarak yeniden düzenlenmiştir.

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Bakanlık ve Öğretmen Sendikalarından oluşan teknik kurulun ortaklaşa aldığı karar,  16 Şubat -16 Haziran 2017 tarihleri arasındaki 4 aylık süreyi kapsıyor..

 

İLKOKULLAR

 

SAAT

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

 

08:00 - 08:40

 

 

 

 

 

 

08:40 - 09:20

 

 

 

 

 

 

09:20 - 09:40

TENEFÜS

 

09:40 - 10:20

 

 

 

 

 

 

10:20 - 11:00

 

 

 

 

 

 

11:00 - 11:20

TENEFÜS

 

11:20 - 12:00

 

 

 

 

 

 

12:00 - 12:40

 

 

 

 

 

 

                                                                       ÖĞLE ARASI

 
 

14:00 - 14:40

 

     

14:40 - 15:20

 

     

15:20 - 15:30

 

 TENEFÜS   

15:30 - 16:10

 

     

PAZARTESİ ÖĞLEDEN SONRA 3., 4., 5. SINIFLAR İÇİN VARDIR

 

4 - 5 YAŞ GRUP ÖĞRENCİLERİN DERSLERİ 12:00 DA SONLANIR

 

27799.jpg

ORTAOKUL - LİSE

 

PERYOTLAR

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

 

07:55 - 08:35

 

 

 

 

 

 

08:35 - 09:15

 

 

 

 

 

 

09:15 - 09:55

 

 

 

 

 

 

09:55 - 10:10

TENEFÜS

 

10:10 - 10:50

 

 

 

 

 

 

10:50 - 11:30

 

 

 

 

 

 

11:30 - 11:45

TENEFÜS

 

11:45 - 12:25

 

 

 

 

 

 

12:25 - 13:05

 

 

 

 

 

 

                                                                   ÖĞLE ARASI

 
 

14:00 - 14:40

 

     

14:40 - 15:20

 

     

15:20 - 16:00

 

     
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