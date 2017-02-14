Okul saatleri yine değişti!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı İlk ve Orta dereceli okullarda 16 Şubat’tan itibaren okul başlangıç ve bitiş saatlerinde yeniden düzenlemeye gidildi.
Buna göre;
İlkokullarda ders başlangıç ve bitiş saatleri;
(Pazaresi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma) 08:00 – 12:40,
Okul öncesi (4 – 5 yaş grup öğrencileri) dersleri ise 08:00 – 12:00 olarak belirlendi.
İlkokul 3., 4. ve 5. Sınıflarda uygulanmakta olan Pazartesi günü öğleden sonra dersleri,
14:00 - 16:10 saatlerinde yapılacaktır.
Orta dereceli okullarda ise ( Ortaokul ve Lise) ders başlangıç ve bitiş saatleri;
( Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma) 7.55 -13.05,
(Pazartesi öğleden sonra) 14.00 – 16.00 olarak yeniden düzenlenmiştir.
Bakanlık ve Öğretmen Sendikalarından oluşan teknik kurulun ortaklaşa aldığı karar, 16 Şubat -16 Haziran 2017 tarihleri arasındaki 4 aylık süreyi kapsıyor..
İLKOKULLAR
SAAT
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:00 - 08:40
08:40 - 09:20
09:20 - 09:40
TENEFÜS
09:40 - 10:20
10:20 - 11:00
11:00 - 11:20
TENEFÜS
11:20 - 12:00
12:00 - 12:40
ÖĞLE ARASI
14:00 - 14:40
14:40 - 15:20
15:20 - 15:30
|TENEFÜS
15:30 - 16:10
PAZARTESİ ÖĞLEDEN SONRA 3., 4., 5. SINIFLAR İÇİN VARDIR
4 - 5 YAŞ GRUP ÖĞRENCİLERİN DERSLERİ 12:00 DA SONLANIR
ORTAOKUL - LİSE
PERYOTLAR
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
07:55 - 08:35
08:35 - 09:15
09:15 - 09:55
09:55 - 10:10
TENEFÜS
10:10 - 10:50
10:50 - 11:30
11:30 - 11:45
TENEFÜS
11:45 - 12:25
12:25 - 13:05
ÖĞLE ARASI
14:00 - 14:40
14:40 - 15:20
15:20 - 16:00
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