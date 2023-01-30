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Okullarda karneler yarın dağıtılacak

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İlköğretim Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda karneler yarın dağıtılacak. Çarşamba günü başlayacak 16 günlük yarıyıl tatilin ardından öğrenciler 16 Şubat Perşembe günü ders başı yapacak.
Okullarda karneler yarın dağıtılacak

İlköğretim Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda karneler yarın dağıtılacak. Çarşamba günü başlayacak 16 günlük yarıyıl tatilin ardından öğrenciler 16 Şubat Perşembe günü ders başı yapacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 2022-2023 Öğretim Yılı, 16 Haziran Cuma günü Karne ve Tamamlama Belgelerinin dağıtımıyla sona erecek.

Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda ise 2022-2023 Öğretim Yılı 8 Haziran Perşembe günü karne dağıtımıyla son bulacak.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 25 bin, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 23 bin ortaokul ve lise öğrencisi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 4 bin meslek lisesi öğrencisi ve Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezinde yaklaşık 400 öğrenci öğrenim görüyor.

Ülke genelinde okullarda yaklaşık 5 bin 800 öğretmen de görev yapıyor.

SINAVLAR

Kolej Giriş Sınavlarının ilk basamağı (KGS-1) Cumartesi günü yapıldı. 2’nci basamak ise (KGS-2) 10 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı ise 24 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

8. sınıfı tamamlayan öğrencilerin Meslek Liseleri Programlarına tercih başvuruları ise 26 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

Meslek Liseleri 9. Sınıflarına yerleşenler 7 Temmuz Cuma günü açıklanacak.

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