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Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: 2 kişi tutuklandı

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Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin soruşturma sürüyor. Maçta yaşananlara ilişkin gözaltına alınan 12 kişi bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlardan 2’si hakkında tutuklama kararı verildi.
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: 2 kişi tutuklandı

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçına ilişkin soruşturmada bugün yeni gelişmeler yaşanıyor.

 Maçta yaşananlara ilişkin gözaltına alınanlar bu sabah adliyeye sevk edildi.

 Olaylı derbide sahaya ilk giren maskeli taraftarın yurt dışından geldiği ortaya çıktı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler ilk olarak sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi.

 Şüpheliler daha sonra Trabzon Adliyesi'ne getirildi.

 2 TARAFTAR TUTUKLANDI

Trabzonsporlu taraftarlar burada savcılık tarafından mahkemeye sevk edildi.

 Mahkemeye çıkarılan 12 taraftardan 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 Korner direğiyle futbolculara saldıran E.T. ile tribünden sahaya atlayan ilk taraftar olan H.Ç. hakkında ise basit yaralamaya teşebbüs suçundan tutuklama kararı verildi.

 Diğer şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

 "AMACIM ONLARA SOYUNMA ODASINA GİDİN DEMEKTİ"

Sahaya atlayan ve hakkında tutuklama kararı verilen H.Ç'nin mahkemedeki savunmasında, "Almanya'da yaşıyorum. Maç için Trabzon'a geldim. Karşı takımın futbolcularının tahrik edici hareketleri nedeniyle bir an kendime hakim olamadım. Sahanın içine girdim. Futbolculara doğru koştum. Amacım onlara soyunma odasına gidin demekti. Sonra onların bana doğru koştuğunu görünce kendimi savunmak için gard aldım. Ancak ben kimseye vurmadım. Karşı taraftan darbe alarak yere düştüm. Yerdeyken de tekmelendim. Sahaya girdiğim için pişmanım. Sonrasında asıl mağdur ben oldum." dediği öğrenildi.

 38 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaylı maçla ilgili olarak dün yaptığı açıklamada 38 şüphelinin kimlik tespitinin yapıldığını açıklamıştı.

 Bakan Tunç, 12 kişinin gözaltında olduğunu diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiğini söylemişti.

 FUTBOLCULARLA İLGİLİ SORUŞTURMA VAR MI?

Adalet Bakanı, “Futbolcularla ilgili soruşturma var mı?” sorusunu da yanıtlamıştı.

 Bakan Tunç, “Futbolcularla alakalı soruşturma söz konusu değil. Futbolculara saldıranlarla ilgili adli süreç devam ediyor.” demişti.

 Bakan Tunç, Fenerbahçe kulübünün yaptığı açıklamaya ilişkin ise “Orada bir yanlış anlama söz konusu. Fenerbahçe kulübümüzün bir açıklaması olmuş. Bizim futbolculara yönelik soruşturma açıldığına yönelik beyanımız söz konusu değil. Sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası oluşan yanlış anlamadan kaynaklandığını düşünüyoruz.” yorumunu yapmıştı.

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