  • BIST 8334.94
  • Altın 1629.728
  • Dolar 27.3788
  • Euro 28.9506
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKATatar, bugün siyasi parti temsilcileriyle görüşecek

Oleksandr Usyk ile Tyson Fury Suudi Arabistan'da karşılaşacak

» »
Altın kemer sahibi ağır sıklet boksörler Ukraynalı Oleksandr Usyk ile Büyük Britanyalı Tyson Fury, Suudi Arabistan'da ringe çıkacak.
Oleksandr Usyk ile Tyson Fury Suudi Arabistan'da karşılaşacak

Menajer Frank Warren tarafından yapılan açıklamaya göre, Dünya Boks Birliği (WBA) "Süper", Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF), Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ve "The Ring" dergisi ağır sıklet kemerlerinin sahibi 36 yaşındaki Usyk ile Dünya Boks Konseyi (WBC) kemerini elinde tutan 35 yaşındaki Fury arasında maç yapılması konusunda anlaşma sağlandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak

Taraflar, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da karşılaşacak. Mücadelenin tarihi ise daha sonra açıklanacak. Maçı kazanan taraf, ağır sıklet boks kemerlerinin tamamına sahip olacak.

Fury, çıktığı 34 maçın 33'ünden galip ayrılırken, birinde ise berabere kaldı. Usyk ise rakipleriyle çıktığı 21 maçın tamamını kazandı.

"Çingene Kral" lakaplı Fury, bu müsabakadan önce karma dövüş sanatları (MMA) sporcusu Francis Ngannou ile 28 Ekim'de yine Riyad'da gösteri maçı yapacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Filenin Sultanları bireysel performanslarla da adından söz ettirdi25 Eylül 2023 Pazartesi 10:59
  • Filenin Sultanları 6'da 6 yaparak olimpiyat kotası kazandı23 Eylül 2023 Cumartesi 16:17
  • Rıza Kayaalp'ten gümüş madalya23 Eylül 2023 Cumartesi 10:17
  • Filenin Sultanları kayıpsız devam ediyor22 Eylül 2023 Cuma 11:37
  • “2023 Uluslararası Barış Koşusu Günü” nedeniyle koşu düzenleniyor21 Eylül 2023 Perşembe 19:02
  • U15 KKTC Milli Takım seçmesi düzenleniyor21 Eylül 2023 Perşembe 12:39
  • Hafta sonu ralli heyecanı yaşanacak21 Eylül 2023 Perşembe 12:28
  • Rifat Şener saygıyla anıldı18 Eylül 2023 Pazartesi 16:11
  • Sun Valley Cup-4 Başlıyor16 Eylül 2023 Cumartesi 08:52
  • Gazimağusa Voleybol Kulüpleri Kaymakam’ı Ziyaret Etti15 Eylül 2023 Cuma 10:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti