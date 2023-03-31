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Ölümlü kaza zanlısının 187 promil alkollü olduğu belirlendi

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Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Adem Kocabaş’ın ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan sürücü A.İ’nin kaza anında 187 promil alkollü olduğu belirlendi.
Ölümlü kaza zanlısının 187 promil alkollü olduğu belirlendi

Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Adem Kocabaş’ın ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan sürücü A.İ. bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Trafik Şubesinde görevli Polis Çavuşu Nadir Timuçin, dün saat 21.25 sıralarında Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde 32 yaşındaki A.İ. yönetimindeki KM 004 plakalı araç ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada Merit Park Otel kavşağını geçtikten sonra dikkatsizce önünde seyreden araçları geçmek için yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 24 yaşındaki Erdem Hondurlu yönetimindeki DZ 244 plakalı araç ile çarpıştıklarını aktardı.

Timuçin, kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile DZ 244 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Süleyman Kocabaş, 22 yaşındaki İbrahim Kaynarca ve 24 yaşındaki Adem Kocabaş Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldıklarını belirtti.  

Adem Kocabaş’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini aktaran Timuçin, kaza mahallinde birçok kameranın tespit edildiğini dile getirdi, alınması gereken ifadeler ve incelenecek birçok kamera görüntüsü olduğunu kaydetti.

Timuçin, zanlının alkol testi için kan örneği alındığını ifade ederek, “Alınan kan örneğinin analiz sonuçları çıktı. Zanlının kaza anında 187 promil alkollü olduğunun belirlendi” dedi.

Kanser hastası olan zanlının kullandığı ilaçlarla ilgili analiz sonuçlarının ise henüz çıkmadığını söyleyen Timuçin, “Şu ana kadar 11 ifade aldık, 7 kamera görüntüsü inceledik” açıklamasını yaptı.

Timuçin, soruşturmanın devam ettiğini ve alınacak birçok ifade olduğunu söyledi, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlı hakkında 5 gün tutukluluk emri verdi.

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